Ступени «Протона-М» упадут на территории Горного Алтая

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Ступени «Протона-М» упадут на территории Горного АлтаяРубрика: общество
09.10.2019 12:11
фото с сайта pixabay.com
Жителям Горного Алтая угрожает опасность с неба; в ближайшие сутки состоится запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур.
Сегодня с космодрома Байконур, расположенного на территории Казахстана, в 13:17 по московскому времени произойдёт запуск ракеты-носителя «Протон-М». Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.
Там уточнили, что взлёт искусственного спутника Земли будет сопровождаться отделением ступеней, падение которых произойдёт на территории соседей.
В связи с этим любителей загородных и лесных прогулок из нескольких районов Горного Алтая попросили воздержаться от выхода на открытое пространство за пределами населённых пунктов.
В пресс-службе Роскосмоса также добавили, что вместе с «Протоном» на орбиту будет выведен экспериментальный американский космический аппарат MEV-1.
Отмечается также, что ракета должна была стартовать 30 сентября 2019 года, но из-за дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком пуск был отменён.
Напомним, 25 сентября Сиб.фм писал, что новосибирцам удалось заснять запуск ракеты с Байконура.
Полина Кузнецова
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