Ступени «Протона-М» упадут на территории Горного Алтая

фото с сайта pixabay.com

Жителям Горного Алтая угрожает опасность с неба; в ближайшие сутки состоится запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур.

Сегодня с космодрома Байконур, расположенного на территории Казахстана, в 13:17 по московскому времени произойдёт запуск ракеты-носителя «Протон-М». Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Там уточнили, что взлёт искусственного спутника Земли будет сопровождаться отделением ступеней, падение которых произойдёт на территории соседей.

В связи с этим любителей загородных и лесных прогулок из нескольких районов Горного Алтая попросили воздержаться от выхода на открытое пространство за пределами населённых пунктов.



В пресс-службе Роскосмоса также добавили, что вместе с «Протоном» на орбиту будет выведен экспериментальный американский космический аппарат MEV-1.

Отмечается также, что ракета должна была стартовать 30 сентября 2019 года, но из-за дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком пуск был отменён.

Напомним, 25 сентября Сиб.фм писал, что новосибирцам удалось заснять запуск ракеты с Байконура.