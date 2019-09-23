Талантливая новосибирская студентка из Якутии прошла в шоу «Голос»

Фото со страницы Валерии Мироновой в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирский колледж имени Мурова помог студентке начать профессиональную карьеру; девушка переехала в столицу вместе с целым новосибирским ансамблем Sunvoice.

Молодая певица Валерия Миронова, ставшая известной в составе ансамбля Sunvoice из Новосибирска, покорила жюри на кастинге в шоу «Голос». Вчера, 8 октября девушка выложила опубликованную в якутских СМИ новость в Instagram.

Валерия Миронова родилась в посёлке Нижний Куранах в Якутии, с детства начала заниматься вокалом в сельском ДК «Металлург». По данным биографии артистки, вскоре девочка поступила в музыкальный колледж имени Мурова в Новосибирске на эстрадно-джазовое отделение, получала награды на конкурсе лучших студентов и премию от мэрии.

Первая серьёзная слава пришла к певице благодаря новосибирской джазовой а капелла группе Sunvoice. В 2019 году коллектив победил в престижном конкурсе «Московская весна a capella» и в полном составе переехал в столицу. Ещё одна победа группы на конкурсе Gnesin Jazz Voice позволила Валерии успешно перевестись на бюджет в Государственный музыкальный колледж джазового искусства при академии имени Гнесиных.

Альт-вокалистка Валерия Миронова поблагодарила друзей и подписчиков и напомнила, что шоу «Голос» стартует на Первом канале с 11 октября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐒 𝐔 𝐍 𝐕 𝐎 𝐈 𝐂 𝐄 (@acapellasunvoice) 4 Май 2019 в 12:42 PDT

Напомним, 23 сентября жительница Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ.