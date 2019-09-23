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Талантливая новосибирская студентка из Якутии прошла в шоу «Голос»

Рубрика: культура

09.10.2019 14:48

Фото со страницы Валерии Мироновой в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирский колледж имени Мурова помог студентке начать профессиональную карьеру; девушка переехала в столицу вместе с целым новосибирским ансамблем Sunvoice.

Молодая певица Валерия Миронова, ставшая известной в составе ансамбля Sunvoice из Новосибирска, покорила жюри на кастинге в шоу «Голос». Вчера, 8 октября девушка выложила опубликованную в якутских СМИ новость в Instagram.

Валерия Миронова родилась в посёлке Нижний Куранах в Якутии, с детства начала заниматься вокалом в сельском ДК «Металлург». По данным биографии артистки, вскоре девочка поступила в музыкальный колледж имени Мурова в Новосибирске на эстрадно-джазовое отделение, получала награды на конкурсе лучших студентов и премию от мэрии.

Первая серьёзная слава пришла к певице благодаря новосибирской джазовой а капелла группе Sunvoice. В 2019 году коллектив победил в престижном конкурсе «Московская весна a capella» и в полном составе переехал в столицу. Ещё одна победа группы на конкурсе Gnesin Jazz Voice позволила Валерии успешно перевестись на бюджет в Государственный музыкальный колледж джазового искусства при академии имени Гнесиных.

Альт-вокалистка Валерия Миронова поблагодарила друзей и подписчиков и напомнила, что шоу «Голос» стартует на Первом канале с 11 октября. 

 
 
 
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Публикация от 𝐒 𝐔 𝐍 𝐕 𝐎 𝐈 𝐂 𝐄 (@acapellasunvoice)

Напомним, 23 сентября жительница Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ.

 

Никита Манько

Теги: студенты шоу образование джаз

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сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:57 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 13:35 Общество 0 Коммент.

Чиновник райадминистрации Новосибирска продолжает лечение после конфликта с депутатом

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

ФСИН России возглавил силовик из Новосибирска

сегодня 12:19 Политика 0 Коммент.

Ступени «Протона-М» упадут на территории Горного Алтая

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сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

сегодня 10:06 Общество 0 Коммент.

«У вас ещё холодно?»: сколько домов в Новосибирске осталось без тепла

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске на пешеходном переходе сбили мужчину насмерть

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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