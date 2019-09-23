Топ-5 квартир-малюток: что можно купить в Новосибирске, если нет даже миллиона рублей

ФОТО PIXABAY.COM, с сайтов объявлений о продаже недвижимости

«С милым рай и в шалаше», «в тесноте, да не в обиде», «маленькая, зато удаленькая» — продавцы квартир, площадь которых не превышает 15-ти квадратных метров, вынуждены творчески подходить к объявлениям; некоторые варианты и в самом деле имеют право на жизнь.

От кровати до входной двери — рукой подать, и это не шутка. Квартиры-малютки бывают настолько компактными, что абсолютно всё в помещении оказывается в шаговой доступности. Сиб.фм составил традиционный Топ-5 малогабаритного жилья Новосибирска, присмотревшись к самым крохотными и, главное, низкобюджетным вариантам.

Пятое место: простор нам только снится

Стиральная машинка рядом с кроватью — лучший вариант для ленивых. Постирать, а потом и развешать белье можно, даже не вставая с дивана. Как говорится, максимальный комфорт. Правда, доступен он будет только тем, кто станет обладателем квартиры в 12 квадратных метров, продающейся в Затулинском жилмассиве Новосибирска, в доме малосемейного типа.

Цена вопроса — 750 тысяч рублей. В обмен на эту сумму человек становится обладателем не только собственной жилплощади, но и довольно приятного убранства.







«Окна пластиковые, пол — линолеум, в кухонной зоне фартук из кафеля, в санузле — пластиковая панель, душ, унитаз. Квартира маленькая, но всё помещается — кухонный гарнитур, холодильник, плита, стиральная машина, диван, стенка (шкаф-купе)», — пишет автор объявления.

Главное в этой истории — поместиться самому. А с учётом того, что рядом детский сад, школа, колледж, супермаркеты и остановки общественного транспорта, можно и поспать стоя.

Четвёртое место: спасибо за пластиковые окна

Квартиру-студию площадью 13 квадратных метров продают вот уже больше недели за 590 тысяч рублей в доме по улице 40 лет Комсомола.







Для понимания: локация в 17-ти километрах от метро «Речной вокзал», в 15-ти — от «Студенческой» и «Площади Маркса». До центра Новосибирска, как видно, далековато. Зато до кухонной плиты — рукой подать: встал с дивана — проверил готовность ужина. Кроме двухконфорочной плитки в квартире, кстати, есть холодильник и душ. А в качестве приятного бонуса — пластиковое окно и некоторые элементы, в которых читается тяга хозяев к уюту — золотые занавески, яркий ковер и скатерть.

О возможности торга автор объявления скромно умолчал. Но, кажется, он возможен.

Третье место: уютное гнёздышко

Эта квартира — одна из немногих на рынке новосибирской недвижимости, о которой смело можно сказать — «жить можно». Площадь — мечта интроверта, всего 10 квадратов. Цена — идеал для экономных: ровно 450 тысяч рублей. Стиль, если в данном случае это важно, скандинавский минимализм.









В квартире есть коммуникации, а также мебель и сантехника. Дом новый, сдан в 2017 году.

Единственный минус — по документам это уютное гнёздышко числится подсобным помещением, так что прописать там невозможно. А вот жить или, допустим, сдать объекта как комнату, — пожалуйста.

Второе место: «с умывальником и биотуалетом»

Вторая строчка нашего рейтинга квартир-малюток заслуженно достаётся — не побоимся этого слова — помещению за 350 тысяч рублей. Расположенно оно в доме по улице Виталия Потылицына, почти в трёх километрах от метро «Золотая Нива». Это несомненный плюс. Ещё из положительного — окно выходит на солнечную сторону. Шестой этаж в десятиэтажном доме — тоже оптимальный вариант: крыша не потечет, да и насекомые из подвала — не дотянутся. И «вишенка» на этом компактном торте — «коммуналка» составляет не больше 300 рублей в месяц, а вся имеющаяся на фото мебель — остаётся!









Но минусы всё же имеются. Первый и главный, как и в предыдущем варианте, — прописаться в квартире нельзя прописаться, потому что она значится как подсобка. Отсюда и остальные недостатки жилища, например, нет канализации. Впрочем, находчивый хозяин уже реши проблему — поставил биотуалет и умывальник. Кто жил на даче, тот поймёт.

Первое место: чистый минимализм

Этот объект — не случайно стал лидером нашего рейтинга. Не всякую дачу можно купить за 250 тысяч рублей, а тут — целая квартира, хоть и является по документом подсобным помещением. С виду — отчаянно небольшая: 10 квадратов, зато с пластиковым окном и батареей. Эти значимые элементы автор объявления сопроводил восклицательным знаком. Дескать, темно и холодно точно не будет.





Больше ничего особенно о квартире не сказано. Отделка — черновая, этаж — седьмой. Но для тех, кто, например, давно мечтал поселиться на Бронной улице — вполне себе вариант.

Напомним, 9 октября Сиб.фм опубликовал топ-5 полезных товаров, которые можно приобрести на сайте "Алиэкспресс".