Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Фото с сайта «Алиэкспресс»

Полезные и практичные вещи очень часто можно найти в интернете на различных сайтах; есть специализированные порталы, на которых иногда можно купить самое невероятное.

Порой на сайтах в интернете можно купить то, чего нельзя найти в обычном магазине. Журналисты Сиб.фм внимательно изучили популярный портал онлайн-покупок «Алиэкспресс» и выбрали самые невероятные вещи.

5. Формы для идеальных котлет

По-другому это приспособление называют шеф-котлет. Приспособление позволяет лепить ровные и почти идеальные котлеты или зразы. В последнем случае кроме фарша нужно приготовить ещё и начинку. Это может быть фарш из другого мяса, мелко нарезанное мясо, варёное яйцо, сыр и так далее. Чтобы приготовить зразы, вам нужно открыть крышку, положить шарик фарша, а затем придавить крышкой пресса. В полученную ямку положите начинку. На верхнюю часть положите фарш и снова захлопните крышку. По отзывам тех, кто уже пользовался такой вещью – это удобно и практично. Единственный минус – достаточно сложно промыть все детали формы. При этом формы бывают самых различных диаметров – от 2,5 до 20 сантиметров. Самый распространённый – 10,5 сантиметра. Средняя стоимость формы для идеальных котлет – около 300 рублей.

4. Щётка на липучке для быстрого мытья столовых приборов

Это небольшая щётка, которая прочно крепится к стенке раковины при помощи присоски. Благодаря специальной конструкции столовые приборы очищаются одновременно с двух сторон. Это позволяет экономить время во время уборки. Перекрёстно расположенные моющие щетинки делают процесс интереснее. При этом щётку можно вытащить и мыть не только ножи и столовые приборы, но и края сковородок и кастрюль. Обладательницы девайса не нарадуются удобному, но в тоже время практичному приспособлению. Средняя стоимость – от 500 рублей.

3. Сейф-тайник в виде книги

Отправляетесь в отпуск, но не знаете, куда положить ценные вещи, например, ювелирные украшения или деньги? Вам поможет книга-сейф. Сделана она из огнестойкого металла. Обложка может быть самой разнообразной – от русско-английского словаря до «Капитала» Маркса или же атласа мира. Внешне тайник ничем не отличается от настоящей книги. По этой причине мало кто догадается, что на полке среди фолиантов спрятан мини-сейф. Он может запираться как на обыкновенный замок, так и на кодовый. Кстати, это может быть оригинальным подарком вашим родным или коллегам. Только не забудьте положить купюру. Чем больше достоинство – тем больше шансов привлечь деньги. Стоимость такого сейфа начинается от 500 рублей.

2. Подсветка для книги.

Для любителей читать бумажные книги существует приспособление – подсветка для книги. Особенно полезно это изобретение для любителей почитать перед сном. Конструкция – наипростейшая. Кусок светопрозрачного пластика, светодиодная лампа и бортики по бокам. В темноте она горит ярко. Многие пользователи сравнивают свечение с сиянием лампочек на гирляндах. К сожалению, не на всех моделях в отсеке для батареек указаны полюса зарядки. Поэтому иногда приходится поиграть в угадайку, интуитивно определяя, где «плюс», а где «минус». Некоторые пользователи говорят, что не очень удобно читать, так как не всегда размер подсветки совпадает с размером книги, и очень сложно настроить яркость. Средняя стоимость – 300 рублей.

1.Сумка для гаджетов

Современная жизнь невозможна без гаджетов. В то же время вечно путающиеся провода, пропавшие флешки или sim-карты раздражают многих. Для путешественников создали специальную сумку для гаджетов. Теперь смартфон, портативный жёсткий диск, внешнее зарядное устройство, карты памяти, наушники и шнуры всех видов разместятся по отдельным карманам и перестанут пропадать, когда больше всего нужны. Незаменимая вещь для путешественников и во время деловых поездок. Средняя стоимость – 600 рублей.

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