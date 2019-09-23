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сегодня 08:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

В Октябрьском районе Новосибирска перекроют улицу

сегодня 07:22 Авто 0 Коммент.

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вчера 17:46 Хроника 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Рубрика: общество

09.10.2019 05:05

Фото с сайта «Алиэкспресс»

Полезные и практичные вещи очень часто можно найти в интернете на различных сайтах; есть специализированные порталы, на которых иногда можно купить самое невероятное.

Порой на сайтах в интернете можно купить то, чего нельзя найти в обычном магазине. Журналисты Сиб.фм внимательно изучили популярный портал онлайн-покупок «Алиэкспресс» и выбрали самые невероятные вещи.

5. Формы для идеальных котлет

По-другому это приспособление называют шеф-котлет. Приспособление позволяет лепить ровные и почти идеальные котлеты или зразы. В последнем случае кроме фарша нужно приготовить ещё и начинку. Это может быть фарш из другого мяса, мелко нарезанное мясо, варёное яйцо, сыр и так далее. Чтобы приготовить зразы, вам нужно открыть крышку, положить шарик фарша, а затем придавить крышкой пресса. В полученную ямку положите начинку. На верхнюю часть положите фарш и снова захлопните крышку. По отзывам тех, кто уже пользовался такой вещью – это удобно и практично. Единственный минус – достаточно сложно промыть все детали формы. При этом формы бывают самых различных диаметров – от 2,5 до 20 сантиметров. Самый распространённый – 10,5 сантиметра. Средняя стоимость формы для идеальных котлет – около 300 рублей.

4. Щётка на липучке для быстрого мытья столовых приборов

Это небольшая щётка, которая прочно крепится к стенке раковины при помощи присоски. Благодаря специальной конструкции столовые приборы очищаются одновременно с двух сторон. Это позволяет экономить время во время уборки. Перекрёстно расположенные моющие щетинки делают процесс интереснее. При этом щётку можно вытащить и мыть не только ножи и столовые приборы, но и края сковородок и кастрюль. Обладательницы девайса не нарадуются удобному, но в тоже время практичному приспособлению. Средняя стоимость – от 500 рублей.

3. Сейф-тайник в виде книги

Отправляетесь в отпуск, но не знаете, куда положить ценные вещи, например, ювелирные украшения или деньги? Вам поможет книга-сейф. Сделана она из огнестойкого металла. Обложка может быть самой разнообразной – от русско-английского словаря до «Капитала» Маркса или же атласа мира. Внешне тайник ничем не отличается от настоящей книги. По этой причине мало кто догадается, что на полке среди фолиантов спрятан мини-сейф. Он может запираться как на обыкновенный замок, так и на кодовый. Кстати, это может быть оригинальным подарком вашим родным или коллегам. Только не забудьте положить купюру. Чем больше достоинство – тем больше шансов привлечь деньги. Стоимость такого сейфа начинается от 500 рублей.

2. Подсветка для книги.

Для любителей читать бумажные книги существует приспособление – подсветка для книги. Особенно полезно это изобретение для любителей почитать перед сном. Конструкция – наипростейшая. Кусок светопрозрачного пластика, светодиодная лампа и бортики по бокам. В темноте она горит ярко. Многие пользователи сравнивают свечение с сиянием лампочек на гирляндах. К сожалению, не на всех моделях в отсеке для батареек указаны полюса зарядки. Поэтому иногда приходится поиграть в угадайку, интуитивно определяя, где «плюс», а где «минус». Некоторые пользователи говорят, что не очень удобно читать, так как не всегда размер подсветки совпадает с размером книги, и очень сложно настроить яркость. Средняя стоимость – 300 рублей.

1.Сумка для гаджетов

Современная жизнь невозможна без гаджетов. В то же время вечно путающиеся провода, пропавшие флешки или sim-карты раздражают многих. Для путешественников создали специальную сумку для гаджетов. Теперь смартфон, портативный жёсткий диск, внешнее зарядное устройство, карты памяти, наушники и шнуры всех видов разместятся по отдельным карманам и перестанут пропадать, когда больше всего нужны. Незаменимая вещь для путешественников и во время деловых поездок. Средняя стоимость – 600 рублей.

Напомним, 8 октября Сиб.фм рассказал о хитростях, которые используют судебные приставы.

Анатолий Якимов

Теги: Лайфхак покупка

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Лента новостей

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сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске перенесён

сегодня 08:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области появилась своя олимпийская деревня

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

В Октябрьском районе Новосибирска перекроют улицу

сегодня 07:22 Авто 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 9 октября: солнце и высокое небо

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 9 октября

сегодня 06:06 Общество 0 Коммент.

«Учитель жить» – новосибирские зрители обеспечили часть терапии Лаврентию Сорокину

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Водитель BMW насмерть сбил коня и попал в больницу

вчера 18:31 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников: особенность инвестпроекта агрохолдинга «Толмачёвское» – в тесном сотрудничестве с сибирской наукой

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Забракованный: новосибирец вызвал спасателей, чтобы снять кольцо с пальца

вчера 17:46 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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