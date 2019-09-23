«У вас ещё холодно?»: сколько домов в Новосибирске осталось без тепла

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«У вас ещё холодно?»: сколько домов в Новосибирске осталось без теплаРубрика: общество
09.10.2019 09:52
фото СГК
В Новосибирске завершился последний этап подачи отопления в многоквартирные дома; однако по некоторым адресам батареи по-прежнему холодные.
Энергетики завершают подключение к теплу многоквартирных домов. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. Однако несмотря на то, что последний этап подачи тепла должен был завершиться 7 октября, часть домов по-прежнему остаётся без горячих батарей. В связи с тем, что «зима уже близко» и бабье лето подходит к концу, многих волнует вопрос, когда же в оставшихся домах появится отопление.
Как отметили в пресс-службе, по состоянию на 8 октября батареи нагрелись в 99,9 % многоквартирных домов. Всего осталось подключить около 20 жилых домов в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах. В ближайшее время это будет сделано.
Также сегодня тепло придёт в высшие учебные заведения и объекты культуры.
Напомним, 2 октября стало известно, что треть новосибирских домов получили тепло.
Никита Минин
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