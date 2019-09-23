«Урсула, Фифа и Зефирка»: зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для спасённой медведицы

фото зоопарка «Роев ручей»

Белую медведицу, которую спасли в Норильске, перевели из карантинного отделения в вольер; ветеринары буквально боролись за её жизнь.

Красноярский зоопарк «Роев ручей» объявил конкурс на самую оригинальную и необычную кличку для белой медведицы, которую спасли в Норильске в начале лета этого года. Информация появилась на официальной странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

Самым популярным вариантом оказалось имя Нора – в честь города, в котором нашли животное. Также пользователи сети предложили следующие клички: Урсула, Норди, Хиона, Фифа, Зефирка.

Примечательно, что многие подошли к делу серьёзно и предложили имена с особенными значениями:

«Ума (сокращённо большая медведица), или Фекда (одна из звезд составляющих фигуру созвездия Большая медведица)».

«Ещё очень подойдут имена: Скади — богиня охоты, снега, льда. Фрейя — скандинавская богиня красоты и любви, Маржанна или Морена — славянская богиня зимы)» (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).

Ранее Сиб.фм сообщал, как в июне жители Норильска заметили на помойке белого медведя. Животное вызвало настоящий ажиотаж: любопытные люди фотографировали и снимали на видео зверя. 19 июня в город прибыли специалисты из зоопарка «Роев ручей», которые уже 21 июня доставили медведицу в Красноярск.

Ветеринары серьёзно обеспокоились состоянием её здоровья: вес животного составлял всего лишь 106 килограммов вместо положенных для её возраста 200. Медведица прошла длительный курс лечения, включающий в себя специальную диету. Две недели назад животное перевели из карантинного отделения в расширенный вольер. Работники зоопарка считают, что новый дом зверю пришёлся по вкусу.

Напомним, 20 сентября в сети появилось видео, на котором Герда наблюдает за игрой Норди и Шайны в Новосибирском зоопарке.