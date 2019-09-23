В Новосибирске на пешеходном переходе сбили мужчину насмерть

Фото предоставлено Владиславом Савченковым

Во вторник, 8 октября, на нерегулируемом пешеходном переходе в Первомайском районе Новосибирска был сбит 64-летний мужчина: от полученных травм он скончался на месте происшествия.

В дорожно-транспортном происшествии погиб человек. Об этом сообщил инспектор пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД по городу Новосибирску России Владислав Савченков.

По его словам, во вторник, 8 октября, 64-летний водитель автомобиля Nissan Avenir на перекрёстке улиц Героев Революции и Молодогвардейской в зоне пешеходного перехода наехал на пешехода.

«От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте ДТП», – сообщили в группе пропаганды.

Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательнее. Автолюбителям при приближении к пешеходному переходу нужно снизить скорость и убедиться, что никто не мешает проехать. Пешеходам также нужно быть уверенным, что водители их заметили.

Напомним, вечером 7 октября в Новосибирске произошло три ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние.