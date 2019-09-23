В Новосибирске на пешеходном переходе сбили мужчину насмерть

Лента новостейПредложить новость
Стенка на стенку: две массовые драки устроили новосибирские хоккеисты во время матча
«У вас ещё холодно?»: сколько домов в Новосибирске осталось без тепла
Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске перенесён
Забракованный: новосибирец вызвал спасателей, чтобы снять кольцо с пальца
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
В Новосибирске на пешеходном переходе сбили мужчину насмертьРубрика: общество, проиcшествия
09.10.2019 08:52
Фото предоставлено Владиславом Савченковым
Во вторник, 8 октября, на нерегулируемом пешеходном переходе в Первомайском районе Новосибирска был сбит 64-летний мужчина: от полученных травм он скончался на месте происшествия.
В дорожно-транспортном происшествии погиб человек. Об этом сообщил инспектор пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД по городу Новосибирску России Владислав Савченков.
По его словам, во вторник, 8 октября, 64-летний водитель автомобиля Nissan Avenir на перекрёстке улиц Героев Революции и Молодогвардейской в зоне пешеходного перехода наехал на пешехода.
«От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте ДТП», – сообщили в группе пропаганды.
Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательнее. Автолюбителям при приближении к пешеходному переходу нужно снизить скорость и убедиться, что никто не мешает проехать. Пешеходам также нужно быть уверенным, что водители их заметили.
Напомним, вечером 7 октября в Новосибирске произошло три ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Стенка на стенку: две массовые драки устроили новосибирские хоккеисты во время матча
«У вас ещё холодно?»: сколько домов в Новосибирске осталось без тепла
Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске перенесён
Забракованный: новосибирец вызвал спасателей, чтобы снять кольцо с пальца
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Я встану - ты сядешь
Хронология расследования гибели Нины Шестаковой, сбитой...
Популярное