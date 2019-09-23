В Новосибирской области появилась своя олимпийская деревня

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

В минувшую пятницу, 4 октября, в рабочем посёлке Сузун состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса; он был построен в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы».

Новый спорткомплекс был построен по наказам избирателей и при активном участии депутатов Законодательного собрания по избирательному округу № 13 Андрея Шимкива и Евгения Покровского.

Площадь нового спортивного сооружения – около двух тысяч квадратных метров. Здесь можно проводить тренировки и соревнования по командным видам спорта – мини-футболу, волейболу, баскетболу и гандболу, а также тяжёлой атлетике, настольному теннису и боксу. Кроме того, в спорткомплексе оборудованы места для занятий фитнесом. Для полноценных занятий спортом здесь имеется всё необходимое: раздевалки, тренерские, кладовые для инвентаря, кабинет врача, помещения для маломобильных групп. Из областного и федерального бюджетов выделили более 92 миллионов рублей.

Для жителей районного центра Сузун открытие физкультурно-оздоровительного комплекса стало важным событием. В торжественной церемонии открытия участвовали председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив, депутат заксобрания Евгений Покровский, министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин, заместитель министра строительства, главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков и директор ГКУ НСО «Управление капитального строительства» Владимир Мурзин. Всех их встречала глава районной администрации Лилия Некрасова.

Как отметил Андрей Шимкив, Сузунский район – традиционно спортивный.

«Очень радует, что в районе появился многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Рядом с комплексом находится бассейн с двумя чашами. Стадион, где на следующий год будет выполнено покрытие, – оборудование для этого уже закуплено. И буквально недалеко будет крытая хоккейная площадка. Получилось – Сузунская олимпийская деревня», – сказал на церемонии открытия председатель заксобрания.

Он высказал уверенность, что новым спортивным комплексом будут пользоваться все жители района без исключений, так же, как сейчас в бассейн привозят детей из сузунских сёл и деревень. Подобные комплексы есть не во всех районах, тем не менее их число растёт.

«Наша задача сделать так, чтобы спорт, здоровый образ жизни развивались на территории всей Новосибирской области. И обязанность депутатов, губернатора – создать условия для строительства таких спортивных сооружений во всех районах области», – подчеркнул Андрей Шимкив.

По признанию депутата Евгения Покровского, строительство спорткомплекса было непростым и потребовало внимания как депутатов, так и министерства строительства области, районных властей.









«В любом строительстве самое главное – как его контролировать. Контроль был жёсткий. И мы выдержали все сроки и все параметры. Недоделок в работе нет. Реализован именно тот спортивный комплекс, который мы закладывали несколько лет назад. В том, что он появился, есть заслуга и наших олимпийских чемпионов. В частности, Александра Карелина, как депутата Госдумы, который помогал нам выходить на высшее руководство страны, чтобы помогли с софинансированием строительства объекта», – сообщил Евгений Покровский.

Он рассказал, что зимой на место строительства приезжал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Ему, как заядлому спортсмену, очень понравилась трасса, и он принял решение выделить средства на организацию двух спортивных классов. В ближайшем будущем здесь появится сильная база для воспитания молодых лыжников. Возможно, дети Сузуна когда-нибудь станут олимпийскими чемпионами.

Как отметил Олег Савонин, в следующем году сузунцы будут принимать зимнюю областную спартакиаду.

На открытие спорткомплекса в Сузун приехали олимпийский чемпион 1996 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года, серебряный призёр чемпионата мира 1999 года, многократный победитель и призёр чемпионатов Европы и России, депутат Законодательного собрания Евгений Подгорный и чемпионка XXV Олимпийских игр в Барселоне, бронзовый призер Олимпиады в Сеуле, двукратная чемпионка Европы Ирина Минх. Встреча с ними прошла в районном доме культуры имени Александра Заволокина. А для молодёжи спортсмены федераций боевых искусств Новосибирской области показали своё мастерство.

Напомним, 3 октября депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли решение об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров.