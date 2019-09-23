Вопрос не решённый: власти прокомментировали перенос авиазавода из Новосибирска

Фото с официального сайта Министерства обороны России

Вот уже несколько дней не утихают страсти вокруг перевода основного производства подразделения корпорации «Сухой» – авиационного завода имени Валерия Чкалова; ожидается, что предприятие будет собирать самолёты Су-34 не в Новосибирске, а в Комсомольске-на-Амуре.

Больше года с различной периодичностью в Новосибирске появляется информация о возможном переводе новосибирского авиационного завода из сибирской столицы в Комсомольск-на-Амуре. На прошлой неделе о готовящейся передислокации предприятия написали «Ведомости».

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в 2019 году это уже не первый сигнал.

«Мы видим общее снижение государственного заказа для наших оборонно-промышленных предприятий, причём не только в Новосибирской области, а в целом по стране. Это нужно учитывать. Самые первоочередные задачи по переоснащению вооружённых сил страны выполнены», – сказал глава региона.

По его словам, на данном этапе актуально начать освоение новой продукции гражданского назначения, в том числе для экономики региона, а также увеличения экспортных поставок.

«С чем мы категорически не согласимся – с искусственным перераспределением объёмов в ущерб нашим, новосибирским предприятиям. В этом году правительство проделало большую работу, направленную на то, чтобы не допустить искусственных решений в ущерб нашему флагману – авиационному заводу имени Чкалова. Флагману не только новосибирской промышленности, но исключительному предприятию авиационной промышленности всей России», – сообщил Андрей Травников.

Он заверил новосибирцев и, в первую очередь, коллектив авиазавода, что правительство региона защищало и будет защищать интересы промышленников. Губернатор уверен, что в ближайшее время контракт на основное изделие для авиационного завода появится.

В свою очередь полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что в решении вопроса о переносе авиазавода из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре есть две позиции.

«Мы говорим о том, что группировка войск ограничена, в том числе и по количеству выпускаемой продукции: танки и самолёты. Объём гособоронзаказа по производству конечной продукции из года в год будет снижаться по мере перевооружения Российской армии. Поэтому, если установлено определённое количество самолётов Су-34, значит – больше не будет», – отметил полпред.

Сейчас в России работают два завода, выпускающих в принципе одну и ту же продукцию. В Комсомольске-на-Амуре собирают Су-35, в Новосибирске – Су-34. С точки зрения экономики было бы правильнее выпускать линейку обоих самолётов на одном заводе.

«Мы должны подходить к вопросу объективно. В Комсомольске-на-Амуре авиационный завод – градообразующее предприятие. Поэтому вопрос о переносе сборки самолётов Су-34 ставится, но окончательного решения нет», – сказал Сергей Меняйло.

По его словам, в объединённую авиастроительную корпорацию были поданы предложения по сохранению производственных площадей в Новосибирске.

«Мы предложили на заводе имени Чкалова собирать не только комплектующие, но и законченную авиационную технику. Для этого есть хорошая взлётно-посадочная полоса. Завод как выпускал авиационную технику, так и продолжал бы это делать. Самолёт – конечная продукция», – рассказал полпред президента.

Он отметил, что тип самолёта, выпускаемого на авиазаводе, неважен. Главное, чтобы это была летающая техника.

«Самое главное, завод должен жить и выпускать самолёты. При этом одно из предложений находится на рассмотрении, но пока окончательного решения не принято», – подчеркнул полпред.

На вопрос журналиста Сиб.фм об отношении руководства к обсуждаемым перспективам представитель Новосибирского авиационного завода имени Чкалова посоветовал обратиться в головной офис – корпорацию «Сухой», с запросом на имя генерального директора.

Сами же работники о своём настроении и планах на дальнейшую работу говорить отказываются, аргументируя тем, что они давали подписку о неразглашении государственной тайны.

Напомним, в июле Анатолий Локоть прокомментировал сокращение производства на авиазаводе имени Чкалова.