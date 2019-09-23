Волейбольный «Локомотив» разгромил «Технолог-Белогорье»

Фото с сайка ВК «Локомотив»

Новосибирцы победили в матче второго тура Кубка России по волейболу; гости не выиграли ни одного сета.

Новосибирский «Локомотив» продолжает лидировать в турнирной таблице Кубка России по волейболу. Победа над белгородским клубом досталась без особого труда.

Хозяева взяли инициативу в свои руки с первого сета. Уже к середине отрезка новосибирцы вели 17:11. «Технолог-Белогорье» взяли тайм-аут к концу сета, однако он не помог исправить ситуацию. На перерыв команды ушли со счётом 25:16.

Практически наравне прошёл второй сет матча. До середины партии длилась борьба за преимущество. Однако во второй половине сета «Локомотив» одолел гостей – итог 26:18.

Самым разгромным сетом стал последний – новосибирцы не позволили белгородскому клубу набрать больше 15 очков. Счёт на конец третьего сета – 25:15. Новосибирцы выиграли гостей во всех трёх сетах.

Сейчас «Локомотив» – лидер предварительного этапа Кубка России. Новосибирцы расположились на первом месте, выиграв все шесть матчей.

Следующая игра пройдёт 9 октября против «Белогорья».

Напомним, в мае «Локомотив» завершил чемпионат России по волейболу на пятом месте.