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«Впарили китайское барахло»: новосибирцам продают безделушки за 229 тысяч рублей

Рубрика: общество, проиcшествия

09.10.2019 16:05

фото с сайта pixabay.com

Трое жительниц Новосибирска попались на махинации с продажей подушек, пылесосов и массажёров; они утверждают, что покупки совершали под гипнозом. 

Организация продала нескольким жительницам сибирской столицы китайские массажные кресла и подушки более чем за 200 тысяч рублей. Об этом Сиб.фм рассказал частный детектив Евгений Николаев, помогавший женщинам вернуть деньги. Обманутые говорят, что их заставили подписывать договоры на оформление кредитов с помощью гипноза. Под видом полезных для здоровья приборов людям продавали подушки, массажные кресла и пылесосы по завышенным во много раз ценам.

Продавцы-гипотизёры

По словам Николаева, как минимум две компании под названиями «Гермес» и «Максимус» занимаются продажей различного оборудования для лечения заболеваний позвоночника. Головной офис организации зарегистрирован в Москве, а фирмы постоянно меняют название. Компании продают доверчивым новосибирцам товар, рыночная стоимость которого составляет от 10 до 229 тысяч рублей. 

«Всё началось с обычного звонка. Мне рассказали о какой-то акции, где продают кресла для лечения заболеваний позвоночника. Прислали СМС-код, который был якобы пригласительным билетом на презентацию. Я окончательно согласилась, когда мне сказали, что можно выиграть гарантированный приз», – рассказала Сиб.фм одна из попавшихся на уловку женщин по имени Татьяна.

Татьяна приехала в Новосибирск из Павлодара не так давно. В Казахстане она никогда не слышала о подобных акциях. Придя на презентацию, женщина увидела в помещении около 25 человек. Происходящее выглядело как настоящее шоу.

«На входе меня встретил мужчина, который очень пристально смотрел мне в глаза. Буквально гипнотизировал! Меня проводили на место и сказали выключить телефон. Играла очень громкая музыка, очень красочно описывали всё это оборудование, говорили о его преимуществах. Всё было очень необычно и живо», – добавила Татьяна. 

Только потом женщина узнала, что больше половины присутствующих были подставными лицами, массовкой, создававшей нужную атмосферу. Люди аплодировали, кричали, радовались.

Тем самым организаторы старались избавить приглашённых от подозрений. При этом гостям запрещали пользоваться телефонами, чтобы они не могли подробнее узнать о товаре самостоятельно. 

«Спустя некоторое время я услышала своё имя. Мне сказали, что я выиграла какой-то приз. Сели заполнять договор. Тогда уже возникали сомнения. Однако на все вопросы мне заговаривали зубы. Говорили, что я заполняю типичный договор, и ничего страшного в нём нет», – рассказывает женщина.

В один момент Татьяна спросила прямо, точно ли её не обманут. На что консультант убедила – бумаги подписывают лишь для того, чтобы бесплатно пользоваться техникой две недели. А уже после можно приехать в банк и самостоятельно оформить документы и взять кредит. 

Всё по закону

Подставу Татьяна обнаружила, приехав домой и внимательно изучив подписанные бумаги. В документах было сказано другое – сама того не зная, женщина оформила кредит на 229 тысяч рублей. В договоре Татьяна увидела, что ей приписали фиктивное место работы – ведь она находится в декретном отпуске и физически работать и выплачивать кредит не может.

Женщине помог частный детектив. На следующий день сотрудники фирмы уже согласились расторгнуть договор и вернуть деньги. В присутствии Николаева продавцы разговаривали не так убедительно, и извинились. Стоит отметить, что на момент написания статьи деньги на счёт Татьяны ещё не поступили.

Татьяна – не единственная, кто стал жертвой сомнительной схемы. Детектив рассказал Сиб.фм, что в тот же день договор подписала пенсионерка из Новосибирска. 

«Она откладывала деньги на лечение дочери. В итоге заплатила больше двухсот тысяч рублей наличными за это китайское барахло», – рассказал Сиб.фм Евгений Николаев.

Многодетной матери, пенсионерке и ещё одной пострадавшей деньги вернули, когда узнали, что история может получить широкую огласку в СМИ. Однако обманутые уверены – организация не боится правоохранительных органов.

«Вероятно, у представителей этих фирм есть связи в ведомствах», – предположила Татьяна.

Сейчас компании, продающие китайские «лечебные» аппараты, продолжают действовать. По факту мошенничества к уголовной ответственности привлечь их невозможно – люди добровольно подписывают договор и отдают деньги. 

«Могу посоветовать одно – не тратить деньги на то, что вам совсем не нужно. Обязательно надо быть бдительным при подписании каких-либо бумаг», – советует детектив.

Напомним, в сентябре аферисты выманивали деньги у людей под видом звёзд шоу-бизнеса.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область мошенничество

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