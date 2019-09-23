Yota бесплатно раздаст зарядные устройства в Новосибирске

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Yota бесплатно раздаст зарядные устройства в НовосибирскеРубрика: общество
10.10.2019 08:00
Фото ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ YOTA
Yota расширяет географию проекта «Yota заряжает»; теперь не только в Москве или Санкт-Петербурге на торговых точках Yota можно бесплатно взять напрокат переносное зарядное устройство для зарядки смартфона или планшета, но и в ещё 13 городах, в том числе и Новосибирске.
«Yota заряжает» – это возможность совершенно бесплатно и без подписания каких-либо документов взять напрокат на весь день пауэрбанк для зарядки телефона или другого гаджета. Клиенту достаточно иметь активную SIM-карту голосового, планшетного или модемного продукта Yota. Вернуть пауэрбанк необходимо до закрытия торгового центра на ту же торговую точку Yota, где он был взят напрокат.
В случае отсутствия активной SIM-карты Yota клиент может совершенно бесплатно зарядить свой гаджет непосредственно на торговой точке Yota.
«В современном мире важно всегда оставаться на связи, и разряженный смартфон может стать серьезной проблемой. Поэтому мы решили развернуть проект "Yota заряжает", запущенный в апреле, на 13 городов РФ. Внешними аккумуляторами сможет воспользоваться любой клиент Yota, остальные посетители ТЦ смогут зарядить телефон на торговой точке мобильного оператора бесплатно», – комментирует менеджер по развитию собственной розницы Yota Елена Мямлина.
В Новосибирске внешний аккумулятор можно взять напрокат в ТЦ «Галерея» (улица Гоголя, 13). Точка продаж Yota находится на первом этаже.
Напомним, 3 октября Yota запустила новую рекламную кампанию «Не думай о Yota».
Анатолий Якимов
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Лента новостей
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