Yota бесплатно раздаст зарядные устройства в Новосибирске

Фото ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ YOTA

Yota расширяет географию проекта «Yota заряжает»; теперь не только в Москве или Санкт-Петербурге на торговых точках Yota можно бесплатно взять напрокат переносное зарядное устройство для зарядки смартфона или планшета, но и в ещё 13 городах, в том числе и Новосибирске.

«Yota заряжает» – это возможность совершенно бесплатно и без подписания каких-либо документов взять напрокат на весь день пауэрбанк для зарядки телефона или другого гаджета. Клиенту достаточно иметь активную SIM-карту голосового, планшетного или модемного продукта Yota. Вернуть пауэрбанк необходимо до закрытия торгового центра на ту же торговую точку Yota, где он был взят напрокат.

В случае отсутствия активной SIM-карты Yota клиент может совершенно бесплатно зарядить свой гаджет непосредственно на торговой точке Yota.

«В современном мире важно всегда оставаться на связи, и разряженный смартфон может стать серьезной проблемой. Поэтому мы решили развернуть проект "Yota заряжает", запущенный в апреле, на 13 городов РФ. Внешними аккумуляторами сможет воспользоваться любой клиент Yota, остальные посетители ТЦ смогут зарядить телефон на торговой точке мобильного оператора бесплатно», – комментирует менеджер по развитию собственной розницы Yota Елена Мямлина.

В Новосибирске внешний аккумулятор можно взять напрокат в ТЦ «Галерея» (улица Гоголя, 13). Точка продаж Yota находится на первом этаже.

Напомним, 3 октября Yota запустила новую рекламную кампанию «Не думай о Yota».