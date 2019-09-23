Автомобиль встал на крышу в центре Новосибирска

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Иномарка налетела на бордюр и опрокинулась на крышу; на месте работают инспекторы ГИБДД.

Автомобиль перевернулся после столкновения в центре Новосибирска. От удара легковушка, ехавшая по Красному проспекту, встала на крышу и задымилась. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на месте работают медики и спасатели. Есть данные как минимум об одном пострадавшем.

Как сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошёл в результате столкновения двух автомобилей – «Мерседеса» и «Шкоды», после чего «немец» опрокинулся.

«Горения не было. Наши расчёты работали по смыву топлива», – сказали в ведомстве.

Напомним, 8 октября Сиб.фм сообщал об аварии с участием двух грузовиков, после которой водитель корейского «Хёндэ» оказался зажат в кабине.