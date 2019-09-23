Больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов

Фото из Instagram Анастасии Заворотнюк

По неподтверждённым данным, у актрисы паралич правой части тела; исправить ситуацию можно только в первые двое суток.

Онколог прокомментировал сообщения СМИ о том, что у Анастасии Заворотнюк парализовало правую часть тела. Об этом врач рассказала порталу Teleprogramma.pro. Врач онкологического института имени Герцена Гузель Абузарова утверждает, что для вывода пациента из такого состояния нужно действовать максимально быстро.

«Действовать нужно очень быстро, так как времени мало, максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все-таки случилась, пациент будет лежачим. Ему можно назначить только хороший уход», – прокомментировала сообщения СМИ онколог.

Ранее стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из клиники. Врачи сообщают, что это может означать либо невозможность вылечить актрису, либо перевод в другой стационар. Онколог утверждает, что лечить рак мозга, который диагностировали у актрисы, сейчас не имеет смысла. Заворотнюк оказывается паллиативная помощь, направленная на достойный уход из жизни.

Напомним, накануне очевидцы рассказали о состоянии Анастасии Заворотнюк после выписки.