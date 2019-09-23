Дети-сироты остались без жилья по вине новосибирского чиновника

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Дети-сироты остались без жилья по вине новосибирского чиновникаРубрика: общество, проиcшествия
10.10.2019 14:48
фото с сайта pixabay.com
Из-за действий бывшего главы Татарского района были нарушены права детей-сирот; для них так и не построили новые квартиры.
В Новосибирской области вынесен приговор в отношении бывшего чиновника по факту превышения им должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
Следствие установило, что в бюджете Татарского района были утверждены средства на строительство жилья для детей, оставшихся без родителей. После проведённых аукционов с ОАО «Корпорация "СтройСиб"» был заключён контракт на строительство 37 квартир.
Глава Татарского района, зная, что деньги выплачиваются только после сдачи объекта и что не все контракты прошли государственную регистрацию, перевел 35 миллионов рублей на счёт корпорации. Свои обязательства «СтройСиб» не выполнил, а в 2015 году компания была признана банкротом. Таким образом, новое жильё для детей-сирот построено не было.
За это бывший чиновник получил два года лишения свободы условно.
Напомним, в конце сентября стало известно, что новосибирская чиновница ответила за миллионные хищения с «айфоном».
Никита Минин
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