Девочка-богатырша родилась в Сибири

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Девочка-богатырша родилась в СибириРубрика: общество
10.10.2019 12:52
Скриншот со страницы областной детской больницы города Кемерово в Instagram
Малышка весом 5,260 килограмма родилась в областной детской больнице в Кемерове; девочка стала третьим ребёнком в семье.
Ребёнок весом 5,260 килограмма и ростом 60 сантиметров появился на свет в кемеровском роддоме. Девочку тут же прозвали «богатыршей». Об этом сообщается на странице медучреждения в Instagram.
Мама малышки, которую назвали Александрой, рассказала, что дочь родилась 3 октября. Спустя пять дней их выписали домой.
«Вот такое у нас большое чудо», – похвасталась мама новорождённой, уточнив, что это уже третий ребёнок в семье.
По данным издания «Сибдепо», в кемеровской больнице это уже не первый случай рождения «великих» детей – весной на свет появился мальчик весом 5,2 килограмма. Он родился с поднятой вверх рукой, как Супермен.
Напомним 25 июня Сиб.фм писал о том, как сотрудники ГИБДД через весь город везли женщину в роддом.
Мария Машанова
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