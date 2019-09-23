Девочка-богатырша родилась в Сибири

Скриншот со страницы областной детской больницы города Кемерово в Instagram

Малышка весом 5,260 килограмма родилась в областной детской больнице в Кемерове; девочка стала третьим ребёнком в семье.

Ребёнок весом 5,260 килограмма и ростом 60 сантиметров появился на свет в кемеровском роддоме. Девочку тут же прозвали «богатыршей». Об этом сообщается на странице медучреждения в Instagram.

Мама малышки, которую назвали Александрой, рассказала, что дочь родилась 3 октября. Спустя пять дней их выписали домой.

«Вот такое у нас большое чудо», – похвасталась мама новорождённой, уточнив, что это уже третий ребёнок в семье.

По данным издания «Сибдепо», в кемеровской больнице это уже не первый случай рождения «великих» детей – весной на свет появился мальчик весом 5,2 килограмма. Он родился с поднятой вверх рукой, как Супермен.

Напомним 25 июня Сиб.фм писал о том, как сотрудники ГИБДД через весь город везли женщину в роддом.