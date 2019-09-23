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Директор бердской школы прокомментировал голодные обмороки учеников

Рубрика: общество

10.10.2019 15:53

фото с сайта pixabay.com

В сети обсуждают обмороки учеников в одной из школ Бердска; руководство уверяет, что всему виной – диеты старшеклассниц. 

Директор школы № 10 в Бердске прокомментировал порталу Сиб.фм информацию о том, что в учебном заведении дети падают в голодные обмороки. Запись о подобных инцидентах появилась в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на издание «Свидетель».

Как рассказал директор школы Виктор Мысок, речь шла о плохом самочувствии детей на первых уроках. Девочки соблюдают диеты, не едят, от этого после физических и умственных нагрузок чувствуют головокружения, тошноту. С мальчишками та же история – родителям из-за загруженности на работе некогда следить «поел-не поел», они рано убегают, а дети встают по будильнику, не успевают поесть и приходят в школу. 

По словам руководства школы, ситуация не критическая, скорее типичная. Она повторяется каждый год, несмотря на то, что для её решения и родители, и учителя делают всё возможное.

«Для школьников сделали специальные электронные карточки, которыми можно расплачиваться только в школьной столовой, чтобы они не тратили деньги на другие вещи», – рассказал директор.

Кроме столовой для учеников в течение всего школьного дня работает и буфет, где можно купить выпечку, кондитерские изделия и соки.

В случаях, когда дети испытывают недомогание, им помогают школьные медики. Для восстановления сил достаточно стакана тёплого сладкого чая.

Напомним, 4 октября Сиб.фм писал, как ученики новосибирского лицея № 113 исполнили песню в противогазах. 

Полина Кузнецова

Теги: Бердск школа ученики

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сегодня 12:46 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за содействие московскому бизнесмену

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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