Директор бердской школы прокомментировал голодные обмороки учеников

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Директор бердской школы прокомментировал голодные обмороки учениковРубрика: общество
10.10.2019 15:53
фото с сайта pixabay.com
В сети обсуждают обмороки учеников в одной из школ Бердска; руководство уверяет, что всему виной – диеты старшеклассниц.
Директор школы № 10 в Бердске прокомментировал порталу Сиб.фм информацию о том, что в учебном заведении дети падают в голодные обмороки. Запись о подобных инцидентах появилась в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на издание «Свидетель».
Как рассказал директор школы Виктор Мысок, речь шла о плохом самочувствии детей на первых уроках. Девочки соблюдают диеты, не едят, от этого после физических и умственных нагрузок чувствуют головокружения, тошноту. С мальчишками та же история – родителям из-за загруженности на работе некогда следить «поел-не поел», они рано убегают, а дети встают по будильнику, не успевают поесть и приходят в школу.
По словам руководства школы, ситуация не критическая, скорее типичная. Она повторяется каждый год, несмотря на то, что для её решения и родители, и учителя делают всё возможное.
«Для школьников сделали специальные электронные карточки, которыми можно расплачиваться только в школьной столовой, чтобы они не тратили деньги на другие вещи», – рассказал директор.
Кроме столовой для учеников в течение всего школьного дня работает и буфет, где можно купить выпечку, кондитерские изделия и соки.
В случаях, когда дети испытывают недомогание, им помогают школьные медики. Для восстановления сил достаточно стакана тёплого сладкого чая.
Напомним, 4 октября Сиб.фм писал, как ученики новосибирского лицея № 113 исполнили песню в противогазах.
Полина Кузнецова
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