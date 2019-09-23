Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за содействие московскому бизнесмену

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Бывший оперуполномоченный новосибирской полиции пойдёт под суд за то, что передавал информацию из служебной базы данных приятелю-бизнесмену; своей вины страж порядка не признаёт.

Следственный комитет Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского городского УМВД. 35-летнего мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением региональная прокуратура передала в суд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии правоохранителей, бывший оперативник трижды незаконно получил из базы данных информационного центра ГУ МВД России по Новосибирской области сведения о персональных данных граждан (паспортные данные, фото, адреса регистрации, контактные телефоны), которые через мессенджер WhatsApp передал своему приятелю – бизнесмену из Москвы.

«Эти граждане не имели никакого отношения к служебной деятельности сотрудника, а их персональные данные нужны были приятелю полицейского для использования при разрешении корпоративного конфликта», – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В надзорном ведомстве добавили, что за каждое из совершённых преступлений бывший оперативник может получить до четырёх лет лишения свободы. Своей вины он не признаёт.

Напомним, 7 октября Сиб.фм сообщал, что главу администрации в Новосибирской области будут судить за взятку.