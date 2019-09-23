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Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за содействие московскому бизнесмену

Рубрика: общество, проиcшествия

10.10.2019 11:19

фото с сайта pixabay.com

Бывший оперуполномоченный новосибирской полиции пойдёт под суд за то, что передавал информацию из служебной базы данных приятелю-бизнесмену; своей вины страж порядка не признаёт. 

Следственный комитет Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского городского УМВД. 35-летнего мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением региональная прокуратура передала в суд. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

По версии правоохранителей, бывший оперативник трижды незаконно получил из базы данных информационного центра ГУ МВД России по Новосибирской области сведения о персональных данных граждан (паспортные данные, фото, адреса регистрации, контактные телефоны), которые через мессенджер WhatsApp передал своему приятелю – бизнесмену из Москвы.

«Эти граждане не имели никакого отношения к служебной деятельности сотрудника, а их персональные данные нужны были приятелю полицейского для использования при разрешении корпоративного конфликта», – уточнили в пресс-службе прокуратуры. 

В надзорном ведомстве добавили, что за каждое из совершённых преступлений бывший оперативник может получить до четырёх лет лишения свободы. Своей вины он не признаёт. 

Напомним, 7 октября Сиб.фм сообщал, что главу администрации в Новосибирской области будут судить за взятку

Мария Машанова

Теги: суд Новосибирская область полицейский

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сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» – «Чита»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:50 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 10 октября: солнечно, но прохладно

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:50 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:51 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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