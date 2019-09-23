Эксперты рассказали, почему новосибирцы не верят в гороскопы

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Эксперты рассказали, почему новосибирцы не верят в гороскопыРубрика: общество
10.10.2019 13:06
фото с сайта pixabay.com
Больше половины сибиряков признались, что не верят предсказаниям астрологов; прогнозы гороскопов, на их взгляд, грешат излишней обобщённостью.
Интернет пестрит сообщениями о предсказаниях на каждый день для представителей разных знаков зодиака. Насколько востребованы гороскопы среди новосибирцев, выяснили эксперты развлекательной социальной сети «Фотострана».
Итоги опроса показали, что жители сибирской столицы к астропрогнозам настроены скептически. На вопрос: «Верите ли вы в гороскопы?» самым частым ответом стал отрицательный – 55 %.
«Гороскопы обычно составляют так, чтобы любое предсказание или любая характеристика подходила всем и каждому. Не понимаю, как расположение звёзд может повлиять на мой характер и мою жизнь», – комментирует результаты представитель соцсети.
В противовес «недоверчивым» нашлись и те, кто регулярно заглядывает в книгу прогнозов. Таких набралось 30 %.
«В массовой культуре гороскопы составляют люди, вообще не знакомые с астрологией. Если же серьёзно заняться звёздами, можно узнать немного больше о людях в вашем окружении и о самом себе», – поделился с исследователями Константин.
Участники опроса, не попавшие в противоборствующие лагеря, не смогли дать однозначного ответа – они никогда не интересовались гороскопами и относятся к ним нейтрально.
Напомним, 18 июля Сиб.фм писал о самых бережливых знаках восточного гороскопа.
Полина Кузнецова
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