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Эксперты рассказали, почему новосибирцы не верят в гороскопы

Рубрика: общество

10.10.2019 13:06

фото с сайта pixabay.com

Больше половины сибиряков признались, что не верят предсказаниям астрологов; прогнозы гороскопов, на их взгляд, грешат излишней обобщённостью. 

Интернет пестрит сообщениями о предсказаниях на каждый день для представителей разных знаков зодиака. Насколько востребованы гороскопы среди новосибирцев, выяснили эксперты развлекательной социальной сети «Фотострана». 

Итоги опроса показали, что жители сибирской столицы к астропрогнозам настроены скептически. На вопрос: «Верите ли вы в гороскопы?» самым частым ответом стал отрицательный – 55 %. 

«Гороскопы обычно составляют так, чтобы любое предсказание или любая характеристика подходила всем и каждому. Не понимаю, как расположение звёзд может повлиять на мой характер и мою жизнь», – комментирует результаты представитель соцсети.  

В противовес «недоверчивым» нашлись и те, кто регулярно заглядывает в книгу прогнозов. Таких набралось 30 %. 

«В массовой культуре гороскопы составляют люди, вообще не знакомые с астрологией. Если же серьёзно заняться звёздами, можно узнать немного больше о людях в вашем окружении и о самом себе», – поделился с исследователями Константин.

Участники опроса, не попавшие в противоборствующие лагеря, не смогли дать однозначного ответа – они никогда не интересовались гороскопами и относятся к ним нейтрально.

Напомним, 18 июля Сиб.фм писал о самых бережливых знаках восточного гороскопа.

Полина Кузнецова

Теги: Новосибирская область гороскоп

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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