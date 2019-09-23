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Евро-2020: где и как посмотреть трансляцию матча «Шотландия – Россия»Рубрика: общество, спорт
10.10.2019 13:46
Фото с сайта сборной России по футболу
Сборные России и Шотландии по футболу встретятся сегодня в матче отборочного турнира Чемпионата Европы 2020; игра пройдёт в московских «Лужниках».
Матч сборных России и Шотландии пройдёт сегодня, 10 октября, в Москве, игра начнётся в 1:45 ночи по новосибирскому времени. Прямую трансляцию будут вести Первый канал и «Матч ТВ».
Победа в сегодняшней встрече даст практически прямую путёвку для россиян на Чемпионат Европы в 2020 году.
К сожалению, посмотреть прямую трансляцию в спортивных барах Новосибирска не получится – большинство заведений сегодня работают до 2 часов ночи. Только Beerman and Grill сообщили Сиб.фм, что готовы организовать трансляцию, если клиент оплатит аренду VIP-зала.
Напомним, в сентябре футболисты присоединились к популярному флешмобу.
Эмиль Фукс
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