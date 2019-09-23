Евро-2020: где и как посмотреть трансляцию матча «Шотландия – Россия»

Фото с сайта сборной России по футболу

Сборные России и Шотландии по футболу встретятся сегодня в матче отборочного турнира Чемпионата Европы 2020; игра пройдёт в московских «Лужниках».

Матч сборных России и Шотландии пройдёт сегодня, 10 октября, в Москве, игра начнётся в 1:45 ночи по новосибирскому времени. Прямую трансляцию будут вести Первый канал и «Матч ТВ».

Победа в сегодняшней встрече даст практически прямую путёвку для россиян на Чемпионат Европы в 2020 году.

К сожалению, посмотреть прямую трансляцию в спортивных барах Новосибирска не получится – большинство заведений сегодня работают до 2 часов ночи. Только Beerman and Grill сообщили Сиб.фм, что готовы организовать трансляцию, если клиент оплатит аренду VIP-зала.

Напомним, в сентябре футболисты присоединились к популярному флешмобу.