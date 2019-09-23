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ФК «Новосибирск» обыграл «Читу»Рубрика: общество, спорт
10.10.2019 17:44
Фото с сайта ФК «Новосибирск»
Новосибирцы обыграли «Читу» в матче Олипм-Первенства среди команд второго дивизиона; это третья «сухая» победа «Новосибирска» подряд.
Новосибирцы начали выездную серию матчей с уверенной победы над «Читой». Хозяева не смогли забить ни один гол.
До конца матча команды шли наравне – лишь на 77-й минуте игры счёт открыл Илья Сафронов. Гол новосибирцев остался без ответа. Счёт на конец встречи – 0:1.
Новосибирцы одержали третью подряд «сухую» победу. Выигрышная серия позволила команде подняться на вторую строчку турнирной таблицы Востока. Сейчас «Новосибирск» уступает лишь «Иртышу» с большим отставанием.
Последний матч в этом году «Новосибирск» проведёт также на выезде. Иркутский «Зенит» примет гостей из Новосибирска 13 октября.
Напомним, 2 октября футбольный «Новосибирск» одержал победу над «Читой» в домашнем матче.
Эмиль Фукс
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