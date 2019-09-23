Главного судебного пристава Черепановского района Новосибирска поймали на взятке

ФОТО С САЙТА trunov.com

Руководитель Черепановского отдела судебных приставов попался на взятке; накануне утром он был задержан во время потенциально выгодной встречи с должником.

Начальник отдела судебных приставов Черепановского района Новосибирска задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления. По версии следствия, он за деньги планировал помочь должнику избавиться от запрета на регистрацию недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следкома.

По данным правоохранителей, 42-летний начальник назначил одному из должников встречу. Сумма в 300 тысяч рублей перешла из рук в руки на улице Романова ранним утром 9 октября прямо в машине пристава.

После того как деньги перестали быть собственностью должника, их новый обладатель был арестован.

Сейчас подозреваемый заключён под стражу, возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки).

Напомним, 8 октября Сиб.фм писал о том, на какие хитрости приходится идти судебным приставам, чтобы заставить должников платить по счетам.