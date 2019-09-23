Грейдировать – неэффективно: в мэрии Новосибирска рассказали о судьбе «лунной дороги»

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Участок улицы Ленинградской в Новосибирске водители называют лунной дорогой: каждые полметра – здоровенная яма; в мэрии рассказали, как долго водителям придётся ездить по этой полосе препятствий.

О том, что участок дороги на отрезке от улицы Воскова до улицы Сестрорецкой изуродован десятками глубоких кратеров, в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» написал один из подписчиков. По словам автора, огромные ямы превратили улицу Ленинградскую в «испытательный полигон», а из-за отвратительного состояния проезжей части с подвеской можно попрощаться.

В ответ на запрос редакции Сиб.фм в администрации Октябрьского района рассказали, что «лунную» улицу не раз грейдировали.

«Но в силу того, что дорожное покрытие на данном участке отсыпано мелкой фракцией, данная мера является неэффективной», – отметили в администрации.

Между тем, надежда у новосибирских автомобилистов есть.

«Администрация района считает необходимым рассмотреть возможность включения в план на 2020 год работы по ремонту вышеуказанного участка дороги, о чём направлено соответствующее письмо в адрес департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска», – говорится в ответе властей.

Напомним, 7 октября Сиб.фм писал о ненормативном состоянии одной из центральных улиц Новосибирска.