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Грейдировать – неэффективно: в мэрии Новосибирска рассказали о судьбе «лунной дороги»Рубрика: общество
10.10.2019 17:34
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Участок улицы Ленинградской в Новосибирске водители называют лунной дорогой: каждые полметра – здоровенная яма; в мэрии рассказали, как долго водителям придётся ездить по этой полосе препятствий.
О том, что участок дороги на отрезке от улицы Воскова до улицы Сестрорецкой изуродован десятками глубоких кратеров, в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» написал один из подписчиков. По словам автора, огромные ямы превратили улицу Ленинградскую в «испытательный полигон», а из-за отвратительного состояния проезжей части с подвеской можно попрощаться.
В ответ на запрос редакции Сиб.фм в администрации Октябрьского района рассказали, что «лунную» улицу не раз грейдировали.
«Но в силу того, что дорожное покрытие на данном участке отсыпано мелкой фракцией, данная мера является неэффективной», – отметили в администрации.
Между тем, надежда у новосибирских автомобилистов есть.
«Администрация района считает необходимым рассмотреть возможность включения в план на 2020 год работы по ремонту вышеуказанного участка дороги, о чём направлено соответствующее письмо в адрес департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска», – говорится в ответе властей.
Напомним, 7 октября Сиб.фм писал о ненормативном состоянии одной из центральных улиц Новосибирска.
Мария Машанова
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