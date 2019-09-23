Истории про Великую Отечественную войну собирает новосибирский театр «Глобус»

Фото предоставлено театром «Глобус»

В театре «Глобус» к 75-летию Великой Победы будет поставлена документальная пьеса; постановка расскажет о Новосибирске и о его жителях в военные годы.

Молодёжный театр «Глобус» 12 октября в 14:00 приглашает жителей города на встречу, во время которой участники поделятся семейными историями, связанными с Новосибирском в годы войны.

«Нам интересны человеческие судьбы и ваша семейная память о тех непростых годах в нашем городе. Эвакуация, жизнь тыла, жизнь новосибирцев на передовой — обо всём этом мы бы хотели поговорить с вами. Будем благодарны за рассказы о реликвиях, мифах и легендах, тайнах и фигурах умолчания в ваших семьях», – рассказали организаторы.

Во встрече примут участие не только актёры театра «Глобус», но и драматург Андрей Иванов и режиссёр Анастасия Патлай. Сейчас они работают над созданием документальной пьесе о Новосибирске и его жителях в годы войны. Постановка пьесы планируется в театре «Глобус» в мае и будет приурочена к 75-летию Победы.

Каждый рассказ зрителей не будет забыт. У героев историй появится возможность стать частью памятной постановки и вновь ожить на сцене. Однако в первую очередь эта встреча – исследование памяти потомков о тех трудных временах.

Записаться на встречу можно в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 24 сентября стало известно, что на премьерном спектакле театра «Глобус» покажут трудных подростков.