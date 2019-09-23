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Истории про Великую Отечественную войну собирает новосибирский театр «Глобус»

Рубрика: общество

10.10.2019 12:11

Фото предоставлено театром «Глобус»

В театре «Глобус» к 75-летию Великой Победы будет поставлена документальная пьеса; постановка расскажет о Новосибирске и о его жителях в военные годы.

Молодёжный театр «Глобус» 12 октября в 14:00 приглашает жителей города на встречу, во время которой участники поделятся семейными историями, связанными с Новосибирском в годы войны.

«Нам интересны человеческие судьбы и ваша семейная память о тех непростых годах в нашем городе. Эвакуация, жизнь тыла, жизнь новосибирцев на передовой — обо всём этом мы бы хотели поговорить с вами. Будем благодарны за рассказы о реликвиях, мифах и легендах, тайнах и фигурах умолчания в ваших семьях», – рассказали организаторы.

Во встрече примут участие не только актёры театра «Глобус», но и драматург Андрей Иванов и режиссёр Анастасия Патлай. Сейчас они работают над созданием документальной пьесе о Новосибирске и его жителях в годы войны. Постановка пьесы планируется в театре «Глобус» в мае и будет приурочена к 75-летию Победы.

Каждый рассказ зрителей не будет забыт. У героев историй появится возможность стать частью памятной постановки и вновь ожить на сцене. Однако в первую очередь эта встреча – исследование памяти потомков о тех трудных временах.

Записаться на встречу можно в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 24 сентября стало известно, что на премьерном спектакле театра «Глобус» покажут трудных подростков.

 

Анатолий Якимов

Теги: история Театр «Глобус» Новосибирск День Победы

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Истории про Великую Отечественную войну собирает новосибирский театр «Глобус»

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сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за содействие московскому бизнесмену

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Клещи покусали новосибирцев 16 тысяч раз

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

ВК «Локомотив» победил «Белогорье»

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Подросток попал в больницу после ДТП в Новосибирске

сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

Спасатели объяснили причины гибели рыбака в Бердском заливе

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Автомобиль встал на крышу в центре Новосибирска

сегодня 08:08 Хроника 0 Коммент.

Yota бесплатно раздаст зарядные устройства в Новосибирске

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» – «Чита»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:50 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 10 октября: солнечно, но прохладно

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 10 октября

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

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Голодная продавщица стащила мяса на 200 тысяч рублей в Новосибирске

вчера 19:50 Общество 0 Коммент.

Девушку с пирсингом ищут почти две недели в Новосибирске

вчера 18:51 Общество 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода

вчера 18:08 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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