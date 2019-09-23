4 балла
+1
64.74 71.3
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Китайских полицейских Росгвардия в Новосибирске научит приёмам антитеррора

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Обманутые дольщики развернут палаточный городок у здания правительства Новосибирской области

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

На правом берегу Новосибирска вспыхнуло здание

сегодня 08:34 Хроника 0 Коммент.

Поезд насмерть сбил человека в Новосибирске

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Спецназовцы десантировались с высоты 3000 метров под Новосибирском

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Известный фотограф из Новосибирска охотился на китов в Беренговом море

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как быстро победить утреннее похмелье

сегодня 06:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 11 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 самых привлекательных девушек-радиоведущих Новосибирска

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске отменён

вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

«По собственной инициативе»: в мэрии Новосибирска ответили на видео с толкающими троллейбус пассажирами

вчера 19:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области создают Фонд обманутых дольщиков

вчера 18:31 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» обыграл «Читу»

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Главного судебного пристава Черепановского района Новосибирска поймали на взятке

вчера 17:15 Общество 0 Коммент.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Баганской ЦРБ отремонтируют детское отделение

вчера 17:08 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта в Новосибирской области сдан «объект года»

вчера 16:38 Общество 0 Коммент.

Права новосибирских дольщиков помогут защитить новые механизмы долевого строительства

вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

Директор бердской школы прокомментировал голодные обмороки учеников

вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

«ВКонтакте» задувает 13 свечей: что мы знаем об имениннике?

вчера 15:32 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Известный фотограф из Новосибирска охотился на китов в Беренговом море

Рубрика: общество

11.10.2019 07:17

Фото Слава Степанов

Увидеть, как добывают самых крупных млекопитающих, получилось у известного фотографа из Новосибирска Славы Степанова; этим летом он посетил Чукотку, где стал свидетелем охоты на китов.

Охота на китов разрешена коренным народам Чукотки. Для них – это один из способов выживания. Как рассказал известный новосибирский фотограф Слава Степанов. У себя в живом журнале он рассказал, как происходит охота на китов. Рассказ сопровождается красочными фотографиями. 

По словам автора, в год жителям деревни Лорино, расположенного на берегу Беренгова моря разрешено добывать 140 китов. Охота на морских гигантов начинается в апреле. В основном охотники добывают серых или калифорнийских китов. Они меньше гренландских. Их длина достигает 15 метров, а весят они 20-35 тонн.

Охотятся на китов при помощи гарпунов. Они могут быть как ручными, так и огнестрельными. После того как животное замечено к нему приближаются охотники на лодках. Обычно участвует 3-4 судна. Так больше шансов выжить, если раненый кит перевернёт лодку. Товарищи помогут спастись из ледяной воды. Обычно на одного кита нужно сделать 4-5 выстрелов гарпунов, к каждому привязан воздушный шар, который не даёт жертве уходить под воду. Когда кит устанет, его убивают из карабина.

Тушу буксируют на берег, где её разделывают. Голову отдают охотнику, сделавшему первый выстрел. Затем участники промысла отрезают себе куски от туши. Каждый берёт столько мяса, сколько нужно. За добычей может прийти любой житель посёлка.

Напомним, в начале сентября новосибирский фотограф сделал фото разрушенного наводнением города Тулуна в Иркутской области. 

 

Анатолий Якимов

Теги: охота фотография Новосибирск фотограф

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Китайских полицейских Росгвардия в Новосибирске научит приёмам антитеррора

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Обманутые дольщики развернут палаточный городок у здания правительства Новосибирской области

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

На правом берегу Новосибирска вспыхнуло здание

сегодня 08:34 Хроника 0 Коммент.

Поезд насмерть сбил человека в Новосибирске

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Спецназовцы десантировались с высоты 3000 метров под Новосибирском

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Известный фотограф из Новосибирска охотился на китов в Беренговом море

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как быстро победить утреннее похмелье

сегодня 06:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 11 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 самых привлекательных девушек-радиоведущих Новосибирска

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске отменён

вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

«По собственной инициативе»: в мэрии Новосибирска ответили на видео с толкающими троллейбус пассажирами

вчера 19:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области создают Фонд обманутых дольщиков

вчера 18:31 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» обыграл «Читу»

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Главного судебного пристава Черепановского района Новосибирска поймали на взятке

вчера 17:15 Общество 0 Коммент.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Баганской ЦРБ отремонтируют детское отделение

вчера 17:08 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта в Новосибирской области сдан «объект года»

вчера 16:38 Общество 0 Коммент.

Права новосибирских дольщиков помогут защитить новые механизмы долевого строительства

вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

Директор бердской школы прокомментировал голодные обмороки учеников

вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

«ВКонтакте» задувает 13 свечей: что мы знаем об имениннике?

вчера 15:32 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
08.08.2019

События выходных: песни русалок и «поднебесные хулиганы»

Как удержать лето за хвост и послуш...

Читать далее
Image
01.08.2019

События выходных: заплыв на матрасах и поминки по Родине

Как не задохнуться от скуки и попасть на правильный пляж: самое интересное с пятницы по воскресенье в...

Читать далее
Image
20.05.2019

Кофе и зрелищ!

На одну ночь 18 мая в Новосибирске музеи вступили в союз с кофейн...

Читать далее
Image
18.10.2018

Первое правило блогерского клуба: как стать звездой Instagram

О чём писать и где искать контент — советы популярного блогера для тех, кто только мечтает пок...

Читать далее
Image
18.08.2017

Непостановочная жизнь

Фотографы о фотографии, самом главном в ней и о с...

Читать далее
Image
12.01.2017

«Кафе Лемитц»: что-то витает в воздухе

Об одном гамбургском ...

Читать далее

Новости по теме

Китайских полицейских Росгвардия в Новосибирске научит приёмам антитеррора сегодня 09:23 Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске отменён вчера 19:46

Популярное

Image

«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса ...

Image

Медики заморозили живого младенца

Image

Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских с...

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

Двенадцатикилограммовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спир...

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Image

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет ...

Image

Дали отопление, нашли пропавшую Наталью Устинову: итоги недели Си...

Image

Женщина выставила ребёнка на продажу в Новосибирске

Image

Грибов - море: новосибирцы выкладывают в сеть результаты тихой ох...

Image

Сибиряки собирают деньги на транспортировку земляка из Турции

Image

«Прогноз крайне неблагоприятный»: сотне новосибирцев поставили ст...