Лента новостейПредложить новость
Китайских полицейских Росгвардия в Новосибирске научит приёмам антитеррора
Спецназовцы десантировались с высоты 3000 метров под Новосибирском
Известный фотограф из Новосибирска охотился на китов в Беренговом море
Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске отменён
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Известный фотограф из Новосибирска охотился на китов в Беренговом мореРубрика: общество
11.10.2019 07:17
Фото Слава Степанов
Увидеть, как добывают самых крупных млекопитающих, получилось у известного фотографа из Новосибирска Славы Степанова; этим летом он посетил Чукотку, где стал свидетелем охоты на китов.
Охота на китов разрешена коренным народам Чукотки. Для них – это один из способов выживания. Как рассказал известный новосибирский фотограф Слава Степанов. У себя в живом журнале он рассказал, как происходит охота на китов. Рассказ сопровождается красочными фотографиями.
По словам автора, в год жителям деревни Лорино, расположенного на берегу Беренгова моря разрешено добывать 140 китов. Охота на морских гигантов начинается в апреле. В основном охотники добывают серых или калифорнийских китов. Они меньше гренландских. Их длина достигает 15 метров, а весят они 20-35 тонн.
Охотятся на китов при помощи гарпунов. Они могут быть как ручными, так и огнестрельными. После того как животное замечено к нему приближаются охотники на лодках. Обычно участвует 3-4 судна. Так больше шансов выжить, если раненый кит перевернёт лодку. Товарищи помогут спастись из ледяной воды. Обычно на одного кита нужно сделать 4-5 выстрелов гарпунов, к каждому привязан воздушный шар, который не даёт жертве уходить под воду. Когда кит устанет, его убивают из карабина.
Тушу буксируют на берег, где её разделывают. Голову отдают охотнику, сделавшему первый выстрел. Затем участники промысла отрезают себе куски от туши. Каждый берёт столько мяса, сколько нужно. За добычей может прийти любой житель посёлка.
Напомним, в начале сентября новосибирский фотограф сделал фото разрушенного наводнением города Тулуна в Иркутской области.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Китайских полицейских Росгвардия в Новосибирске научит приёмам антитеррора
Спецназовцы десантировались с высоты 3000 метров под Новосибирском
Известный фотограф из Новосибирска охотился на китов в Беренговом море
Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске отменён
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
События выходных: песни русалок и «поднебесные хулиганы»
Как удержать лето за хвост и послуш...
События выходных: заплыв на матрасах и поминки по Родине
Как не задохнуться от скуки и попасть на правильный пляж: самое интересное с пятницы по воскресенье в...
Кофе и зрелищ!
На одну ночь 18 мая в Новосибирске музеи вступили в союз с кофейн...
Первое правило блогерского клуба: как стать звездой Instagram
О чём писать и где искать контент — советы популярного блогера для тех, кто только мечтает пок...
Новости по теме
Популярное