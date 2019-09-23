Известный фотограф из Новосибирска охотился на китов в Беренговом море

Фото Слава Степанов

Увидеть, как добывают самых крупных млекопитающих, получилось у известного фотографа из Новосибирска Славы Степанова; этим летом он посетил Чукотку, где стал свидетелем охоты на китов.

Охота на китов разрешена коренным народам Чукотки. Для них – это один из способов выживания. Как рассказал известный новосибирский фотограф Слава Степанов. У себя в живом журнале он рассказал, как происходит охота на китов. Рассказ сопровождается красочными фотографиями.

По словам автора, в год жителям деревни Лорино, расположенного на берегу Беренгова моря разрешено добывать 140 китов. Охота на морских гигантов начинается в апреле. В основном охотники добывают серых или калифорнийских китов. Они меньше гренландских. Их длина достигает 15 метров, а весят они 20-35 тонн.

Охотятся на китов при помощи гарпунов. Они могут быть как ручными, так и огнестрельными. После того как животное замечено к нему приближаются охотники на лодках. Обычно участвует 3-4 судна. Так больше шансов выжить, если раненый кит перевернёт лодку. Товарищи помогут спастись из ледяной воды. Обычно на одного кита нужно сделать 4-5 выстрелов гарпунов, к каждому привязан воздушный шар, который не даёт жертве уходить под воду. Когда кит устанет, его убивают из карабина.

Тушу буксируют на берег, где её разделывают. Голову отдают охотнику, сделавшему первый выстрел. Затем участники промысла отрезают себе куски от туши. Каждый берёт столько мяса, сколько нужно. За добычей может прийти любой житель посёлка.

Напомним, в начале сентября новосибирский фотограф сделал фото разрушенного наводнением города Тулуна в Иркутской области.