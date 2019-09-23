Клещи покусали новосибирцев 16 тысяч раз

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Клещи покусали новосибирцев 16 тысяч разРубрика: общество
10.10.2019 10:04
фото с сайта pixabay.com
Роспотребнадзор опубликовал данные о заболеваемости клещевым энцефалитом за 2019 год; зарегистрировано 124 больных.
В Новосибирской области клещи покусали людей 16 067 раз за сезон. Информацию опубликовало на своём официальном сайте Управление Роспотребнадзора по региону.
По данным специалистов, всего в области было зарегистрировано 124 случая заболевания клещевым энцефалитом, что ниже средне-многолетнего показателя на 6,5 %.
Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» проверила 12 580 клещей, из которых переносчиками вируса оказались только 2 %.
Также ведомство напомнило, что осень – самое лучшее время для вакцинации от энцефалита: медики рекомендуют сделать первую прививку уже в октябре-ноябре.
Напомним, 12 сентября стало известно, что в Новосибирске активизировались клещи.
Никита Минин
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