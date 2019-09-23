Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске отменён

Фото из архива Сиб.фм

Строительство станции «Спортивная» отложено на неопределённое время; 9 октября заказчик принял решение об отмене аукциона.

Решением заказчика муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» аукцион на строительство станции «Спортивная» Ленинской линии метро отменён. Об этом сообщается на сайте zakupki.gov.ru.

Как стало известно, по итогам совещания в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска было решено изменить состав работ, необходимых для строительства станции «Спортивная». Как ранее сообщал Сиб.фм, 9 октября конкурс на проведение аукциона, объявленный 6 сентября, был продлён на 10 дней.

В соответствии с конкурсной документацией первых пассажиров станция «Спортивная» должна была принять в 2022 году.

Напомним, 4 сентября за строительством станции метро «Спортивная» и ледовым дворцом спорта можно следить в режиме онлайн.