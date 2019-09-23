Лайфхак дня: как быстро победить утреннее похмелье

Фото с сайта pixabay.com

Пятница – время расслабиться; как быстро восстановить себя после вечеринки накануне.

По статистике 30% взрослого населения каждую пятницу отправляются в бары, клуби и просто к друзьям, чтобы выпить немного алкоголя и расслабиться. Бывает, что кто-то, не замечая ничего и никого вокруг, перебирает с выпитым количеством спиртного. Как быстро восстановить здоровье на следующее утро в очередном совете дня от Сиб.фм.

Во-первых, не употребляйте алкоголь вообще. Но если вам всё же пришлось, постарайтесь не смешивать вино с пивом, водкой или ещё каким либо видом алкоголем. Причём желательно даже не мешать сорта алкогольных напитков. Если вдруг тот сорт или вид закончился, значит, судьба делает знак, что на сегодня хватит.

Во-вторых, если вы всё же перебрали с алкоголем, постарайтесь дома выпить таблетки активированного угля из расчёта одна на каждые 10 килограммов веса. Поставьте рядом стакан с водой, а лучше с апельсиновым соком и таблетку аспирина. Утром сразу после пробуждения выпейте аспирин и запейте его соком.

В-третьих, не залёживайтесь в кровати. Как бы вам не было плохо, вставайте, сделайте зарядку и примите контрастный душ. Движения разгонят кровь в организме и быстрее выведут токсины с потом. А вода она вообще очищает, поэтому лишней не будет.

В первой половине дня можно пить минеральную воду, капустный или огуречный раствор, цитрусовые соки. Обязательно плотно позавтракайте и ни в коем случае не употребляйте алкоголь. Спиртное не поможет, а вот навредить может.

Напомним, 10 октября Сиб.фм рассказал о том, как полюбить готовить рыбу.

Внимание! Алкоголь вредит вашему здоровью!