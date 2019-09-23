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Лайфхак дня: как быстро победить утреннее похмелье

Рубрика: общество

11.10.2019 06:45

Фото с сайта pixabay.com

Пятница – время расслабиться; как быстро восстановить себя после вечеринки накануне.

По статистике 30% взрослого населения каждую пятницу отправляются в бары, клуби и просто к друзьям, чтобы выпить немного алкоголя и расслабиться. Бывает,  что кто-то, не замечая ничего и никого вокруг, перебирает с выпитым количеством спиртного. Как быстро восстановить здоровье на следующее утро в очередном совете дня от Сиб.фм.

Во-первых, не употребляйте алкоголь вообще. Но если вам всё же пришлось, постарайтесь не смешивать вино с пивом, водкой или ещё каким либо видом алкоголем. Причём желательно даже не мешать сорта алкогольных напитков. Если вдруг тот сорт или вид закончился, значит, судьба делает знак, что на сегодня хватит.

Во-вторых, если вы всё же перебрали с алкоголем, постарайтесь дома выпить таблетки активированного угля из расчёта одна на каждые 10 килограммов веса. Поставьте рядом стакан с водой, а лучше с апельсиновым соком и таблетку аспирина. Утром сразу после пробуждения выпейте аспирин и запейте его соком.

В-третьих, не залёживайтесь в кровати. Как бы вам не было плохо, вставайте, сделайте зарядку и примите контрастный душ. Движения разгонят кровь в организме и быстрее выведут токсины с потом. А вода она вообще очищает, поэтому лишней не будет.

В первой половине дня можно пить минеральную воду, капустный или огуречный раствор, цитрусовые соки. Обязательно плотно позавтракайте и ни в коем случае не употребляйте алкоголь. Спиртное не поможет, а вот навредить может.

Напомним, 10 октября Сиб.фм рассказал о том, как полюбить готовить рыбу.

Внимание! Алкоголь вредит вашему здоровью!

 

Анатолий Якимов

Теги: алкоголь советы Лайфхак

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Лайфхак дня: как быстро победить утреннее похмелье

сегодня 06:45 Общество 0 Коммент.

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В Новосибирской области создают Фонд обманутых дольщиков

вчера 18:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:08 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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