Обманутые дольщики «Новомарусина» объявили голодовку в Новосибирске

фото из архива Сиб.фм

Около 700 семей остались без обещанного жилья; летом они уже собирались устроить голодовку, но решили дать властям последний шанс.

Бездействие властей относительно строительства домов в «Новомарусине» вынудило новосибирцев устроить бессрочную голодовку, которая начнётся 11 октября. Об этом Сиб.фм сообщили сами обманутые дольщики.

«Я жила с сыном в Бийске, ему нужна была моя поддержка. Пять лет назад схоронила моего красавчика, но не смогла жить в Бийске, так как всё напоминало о нём. Родственники позвали в Новосибирск. Решила продать старую квартиру, купить новую в "Новомарусине". Отдала больше миллиона рублей, сразу заплатила. Спасибо, что родственники прописали, а то как бы я пенсию получала? Вот так я попала к ворам», – рассказала Наталья, дольщик ЖК «Новомарусино».

История со строительством жилого комплекса длится уже несколько лет: в 2016 году около 700 семей приобрели квартиры по договору долевой собственности в ЖК «Новомарусино», посчитав софинансирование мэрии Новосибирска одним из гарантов стройки. Однако когда застройщик обанкротился, защитить интересы людей оказалось некому.

После ряда митингов новосибирцы решили устроить голодовку в конце лета 2019 года. Но при помощи общего голосования решили перенести её на более поздний срок и дать властям последний шанс.

Был предложен выход: доплатить 18 % от стоимости жилья для достройки жилого комплекса. Но к такому люди оказались неготовы. Да и где взять такие деньги? Позже привлечь внимание мэрии дольщики пытались весьма экстравагантным способом: они забрались на верхний этаж долгостроя и повесили там пугающий манекен, который местные жители приняли за висельника. К счастью, это оказалась всего лишь кукла.

Строительство застопорилось, люди были вынуждены продавать своё жильё, брать кредиты и займы. По словам дольщиков, с помощью голодовки они хотят призвать власти взять на себя затраты по выделению жилья обманутым семьям.

«В 2016 году мы заключили этот злополучный договор покупки квартиры. Клюнули, конечно, что государственная программа, администрация в деле. Снимать устали. Решили, что возьмём студию, срок сдачи скоро. Тесно для семьи с двумя детьми, но есть материнский капитал, и, не отдавая за съём, сможем немножко откладывать, поживём в тесноте, быстро выплатим, продадим и купим жильё побольше», – рассказала Татьяна, обманутый дольщик.

Но чем дальше, тем хуже: позже стало ясно, что дом построят нескоро. Татьяне и её мужу теперь приходится работать на двух работах без выходных, платить две ипотеки, кормить двоих детей. Для этой семьи число 2 стало знаковым:

«В итоге после того, как стало понятно, что стройка затягивается, а мы платим и за съём, и за ипотеку, решили пробовать взять ещё одну. И тут уже с имеющейся ипотекой банк согласовал нам два миллиона на вторую. Купили маленькую трёшку в хрущёвке. Депрессия постоянная, что пашем день и ночь, и конца и края этому не видно. Обе ипотеки на 25 лет», – добавила сибирячка.

Напомним, в конце сентября стало известно, что фонд защиты прав дольщиков создадут в Новосибирске к ноябрю.