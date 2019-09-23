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На лечение актёра Лаврентия Сорокина собирают почти 95 тысяч евро

Рубрика: общество

10.10.2019 11:39

ФОТО СЕРГЕЯ МОРДВИНОВА

Коллектив театра «Красный факел» обратился к зрителям и поклонникам с просьбой о помощи; открыт сбор средств на лечение одного из ведущих актёров – Лаврентия Сорокина. 

Актёр любимого в Новосибирске театра «Красный факел» Лаврентий Сорокин всю жизнь посвятил творчеству. Но сегодня его участие в последующих премьерах и спектаклях под вопросом. Тяжёлый недуг выбил артиста из привычной колеи. Сейчас он находится на лечении в Германии. О состоянии здоровья рассказали его коллеги и друзья в группе театра «Красный факел» в социальной сети «ВКонтакте». 

«Новости эти, к сожалению, не такие хорошие, как нам всем бы хотелось, – в результате дополнительных обследований в берлинской клинике "Шарите" стало понятно, что одна операция не спасёт артиста. На сегодняшний день диагноз звучит так: плоскоклеточный рак левой верхней доли бронхов, многоочаговый рецидив и диффузная лимфоденопатия. Но шанс победить остаётся – для этого необходимо пройти курс химиоиммунотерапии», – пишут коллеги Сорокина. 

Чтобы продолжить лечение, артисту необходимо его оплатить. Счёт, выставленный клиникой, – 94 800 евро. 

Друзья и близкие актёра собрать самостоятельно такую сумму не в состоянии. Поэтому Благотворительный фонд имени Веры Павловны Редлих объявил сбор средств. 
Также в Новосибирске вновь стартует цикл благотворительных мероприятий, в которых примет участие и «Красный факел». На сайте и в группе театра размещена информация о концертах и спектаклях. Все вырученные средства пойдут на лечение Лаврентия Сорокина. 

Напомним, Сиб.фм ранее уже рассказывал о том, что Лаврентий Сорокин не первый год борется с тяжёлой болезнью. 

Полина Кузнецова

Теги: Новосибирская область Театр «Красный факел»

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сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

Спасатели объяснили причины гибели рыбака в Бердском заливе

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Автомобиль встал на крышу в центре Новосибирска

сегодня 08:08 Хроника 0 Коммент.

Yota бесплатно раздаст зарядные устройства в Новосибирске

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» – «Чита»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:50 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:51 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:08 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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