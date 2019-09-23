На лечение актёра Лаврентия Сорокина собирают почти 95 тысяч евро

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На лечение актёра Лаврентия Сорокина собирают почти 95 тысяч евроРубрика: общество
10.10.2019 11:39
ФОТО СЕРГЕЯ МОРДВИНОВА
Коллектив театра «Красный факел» обратился к зрителям и поклонникам с просьбой о помощи; открыт сбор средств на лечение одного из ведущих актёров – Лаврентия Сорокина.
Актёр любимого в Новосибирске театра «Красный факел» Лаврентий Сорокин всю жизнь посвятил творчеству. Но сегодня его участие в последующих премьерах и спектаклях под вопросом. Тяжёлый недуг выбил артиста из привычной колеи. Сейчас он находится на лечении в Германии. О состоянии здоровья рассказали его коллеги и друзья в группе театра «Красный факел» в социальной сети «ВКонтакте».
«Новости эти, к сожалению, не такие хорошие, как нам всем бы хотелось, – в результате дополнительных обследований в берлинской клинике "Шарите" стало понятно, что одна операция не спасёт артиста. На сегодняшний день диагноз звучит так: плоскоклеточный рак левой верхней доли бронхов, многоочаговый рецидив и диффузная лимфоденопатия. Но шанс победить остаётся – для этого необходимо пройти курс химиоиммунотерапии», – пишут коллеги Сорокина.
Чтобы продолжить лечение, артисту необходимо его оплатить. Счёт, выставленный клиникой, – 94 800 евро.
Друзья и близкие актёра собрать самостоятельно такую сумму не в состоянии. Поэтому Благотворительный фонд имени Веры Павловны Редлих объявил сбор средств.
Также в Новосибирске вновь стартует цикл благотворительных мероприятий, в которых примет участие и «Красный факел». На сайте и в группе театра размещена информация о концертах и спектаклях. Все вырученные средства пойдут на лечение Лаврентия Сорокина.
Напомним, Сиб.фм ранее уже рассказывал о том, что Лаврентий Сорокин не первый год борется с тяжёлой болезнью.
Полина Кузнецова
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