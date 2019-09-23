«Не хоккей, а сельская дискотека»: в сети обсуждают массовую драку на льду МХЛ

4 балла
+9
65.1 71.45
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Землетрясение в четыре балла произошло в Сибири

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Истории про Великую Отечественную войну собирает новосибирский театр «Глобус»

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Обманутые дольщики «Новомарусина» объявили голодовку в Новосибирске

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Водитель насмерть сбил девятилетнюю девочку

сегодня 11:52 Хроника 0 Коммент.

На лечение актёра Лаврентия Сорокина собирают почти 95 тысяч евро

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за содействие московскому бизнесмену

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Клещи покусали новосибирцев 16 тысяч раз

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

ВК «Локомотив» победил «Белогорье»

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Подросток попал в больницу после ДТП в Новосибирске

сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

Спасатели объяснили причины гибели рыбака в Бердском заливе

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Автомобиль встал на крышу в центре Новосибирска

сегодня 08:08 Хроника 0 Коммент.

Yota бесплатно раздаст зарядные устройства в Новосибирске

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» – «Чита»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:50 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 10 октября: солнечно, но прохладно

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 10 октября

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

«Хоккей, футбол и house» – европеец снял клип о Новосибирске

вчера 20:20 Культура 0 Коммент.

Голодная продавщица стащила мяса на 200 тысяч рублей в Новосибирске

вчера 19:50 Общество 0 Коммент.

Девушку с пирсингом ищут почти две недели в Новосибирске

вчера 18:51 Общество 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода

вчера 18:08 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

«Не хоккей, а сельская дискотека»: в сети обсуждают массовую драку на льду МХЛ

Рубрика: общество

10.10.2019 08:35

ФОТО И ВИДЕО МОЛОДЁЖНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

Массовую драку, случившуюся на матче МХЛ между «Алтаем» и «Сибирскими снайперами», активно обсуждают в сети; одни считают потасовку на льду обычным явлением для хоккея, другие сравнивают происходящее с сельской дискотекой. 

Хоккеисты из Новосибирска во время выездного матча, который закончился со счётом 3:1, устроили две массовые драки со спортсменами из Усть-Каменогорска.

По данным пресс-службы Молодёжной хоккейной лиги, первая стычка произошла за 45 секунд до конца игры – после неё капитана «Алтая» Стаса Петросяна удалили со льда. Вторая случилась за 20 секунд до сирены – игроки успели ещё раз сойтись с соперниками в массовой драке.

В итоге команды получили 258 минут штрафа: 124 у «Алтая» и 134 у «Сибирских снайперов». 

Массовую драку на льду активно обсуждают пользователи соцсетей. В новосибирской группе «АСТ-54» часть болельщиков пишет: «Хочешь подраться, иди на ринг, достали эти махачи на льду и на поле. Позор»; «Не хоккей, а сельская пьяная дискотека. Позорище»; «Дисквалифицировать зачинщиков на 3 года». Другие любители хоккея, напротив, не видят в случившемся ничего необычного.

«Это же шоу! Игра! Всё норм»; «Нормальная драка, 1 к 1, никто не влезал. Такое и посмотреть приятно (нет, я не сторонник насилия), как мужики бьются»; «Ничего удивительного! Это хоккей! Испокон веков дрались на льду — что в детстве, да и сейчас бывает», – делятся сетевые комментаторы. 

Напомним, 16 сентября Сиб.фм писал о том, что во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком. 

Мария Машанова

Теги: хоккей Новосибирская область драка

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Землетрясение в четыре балла произошло в Сибири

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Истории про Великую Отечественную войну собирает новосибирский театр «Глобус»

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Обманутые дольщики «Новомарусина» объявили голодовку в Новосибирске

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Водитель насмерть сбил девятилетнюю девочку

сегодня 11:52 Хроника 0 Коммент.

На лечение актёра Лаврентия Сорокина собирают почти 95 тысяч евро

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за содействие московскому бизнесмену

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Клещи покусали новосибирцев 16 тысяч раз

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

ВК «Локомотив» победил «Белогорье»

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Подросток попал в больницу после ДТП в Новосибирске

сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

Спасатели объяснили причины гибели рыбака в Бердском заливе

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Автомобиль встал на крышу в центре Новосибирска

сегодня 08:08 Хроника 0 Коммент.

Yota бесплатно раздаст зарядные устройства в Новосибирске

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» – «Чита»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:50 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 10 октября: солнечно, но прохладно

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 10 октября

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

«Хоккей, футбол и house» – европеец снял клип о Новосибирске

вчера 20:20 Культура 0 Коммент.

Голодная продавщица стащила мяса на 200 тысяч рублей в Новосибирске

вчера 19:50 Общество 0 Коммент.

Девушку с пирсингом ищут почти две недели в Новосибирске

вчера 18:51 Общество 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода

вчера 18:08 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
04.09.2019

«Сибирь» новая – задачи старые

Сможет ли новосибирский клуб снят...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее

Новости по теме

Обманутые дольщики «Новомарусина» объявили голодовку в Новосибирске сегодня 12:02 На лечение актёра Лаврентия Сорокина собирают почти 95 тысяч евро сегодня 11:39 Клещи покусали новосибирцев 16 тысяч раз сегодня 10:04 ВК «Локомотив» победил «Белогорье» сегодня 09:53 Подросток попал в больницу после ДТП в Новосибирске сегодня 09:27

Популярное

Image

«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса ...

Image

Медики заморозили живого младенца

Image

Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских с...

Image

Двенадцатикилограммовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спир...

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Image

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет ...

Image

Дали отопление, нашли пропавшую Наталью Устинову: итоги недели Си...

Image

Женщина выставила ребёнка на продажу в Новосибирске

Image

Сибиряк предложил бесплатно вылечить Анастасию Заворотнюк от рака

Image

Грибов - море: новосибирцы выкладывают в сеть результаты тихой ох...

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

«Прогноз крайне неблагоприятный»: сотне новосибирцев поставили ст...