«Не хоккей, а сельская дискотека»: в сети обсуждают массовую драку на льду МХЛ

ФОТО И ВИДЕО МОЛОДЁЖНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

Массовую драку, случившуюся на матче МХЛ между «Алтаем» и «Сибирскими снайперами», активно обсуждают в сети; одни считают потасовку на льду обычным явлением для хоккея, другие сравнивают происходящее с сельской дискотекой.

Хоккеисты из Новосибирска во время выездного матча, который закончился со счётом 3:1, устроили две массовые драки со спортсменами из Усть-Каменогорска.

По данным пресс-службы Молодёжной хоккейной лиги, первая стычка произошла за 45 секунд до конца игры – после неё капитана «Алтая» Стаса Петросяна удалили со льда. Вторая случилась за 20 секунд до сирены – игроки успели ещё раз сойтись с соперниками в массовой драке.

В итоге команды получили 258 минут штрафа: 124 у «Алтая» и 134 у «Сибирских снайперов».

Массовую драку на льду активно обсуждают пользователи соцсетей. В новосибирской группе «АСТ-54» часть болельщиков пишет: «Хочешь подраться, иди на ринг, достали эти махачи на льду и на поле. Позор»; «Не хоккей, а сельская пьяная дискотека. Позорище»; «Дисквалифицировать зачинщиков на 3 года». Другие любители хоккея, напротив, не видят в случившемся ничего необычного.

«Это же шоу! Игра! Всё норм»; «Нормальная драка, 1 к 1, никто не влезал. Такое и посмотреть приятно (нет, я не сторонник насилия), как мужики бьются»; «Ничего удивительного! Это хоккей! Испокон веков дрались на льду — что в детстве, да и сейчас бывает», – делятся сетевые комментаторы.

Напомним, 16 сентября Сиб.фм писал о том, что во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком.