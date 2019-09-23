Новосибирск: события 11 октября

фото из архивов Сиб.фм

Конец рабочей недели будет богатым на события; мы собрали вместе все главные мероприятия дня, чтобы новосибирцы ничего не пропустили.

Науке все возрасты покорны

11 октября в Новосибирске состоится торжественное открытие Фестиваля науки Nauka 0+, приуроченного к 150-летию открытия Периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым. В первый день ожидаются выступления научных деятелей и занимательная шоу-программа. Всего в рамках фестиваля запланировано свыше 250 мероприятий: лекции, выставки и экскурсии.

Начало в 17:30 по адресу улица Красный проспект, 18/1 (Новосибирская государственная филармония).

Рабочая поездка губернатора в Карасукский район

Глава Новосибирской области Андрей Травников посетит площадку строительства дома культуры в Карасукском районе, проверит работу Центральной районной больницы и благоустройство Центрального парка.

Начало в 9:00 по адресу Карасук, улица Луначарского, 14 (Детская школа искусств №1).

Более 30 тысяч тюльпанов посадят на набережной города

В рамках подготовки к первому фестивалю тюльпанов в Новосибирске в парке культуры и отдыха «Михайловская набережная» рядом с главной сценой сотрудники известного супермаркета и садовники парка высадят более 30 тысяч луковиц тюльпанов, которые прибыли прямиком из Голландии. Полюбоваться цветами новосибирцы смогут уже весной.

Начало посадки цветов в 10:45 у главной сцены набережной.

Жизнь как подиум

В рамках Декады пожилого человека модели 55 + представят дефиле на «Серебряном подиуме». Мероприятие, инициированное общественной организацией «Пенсионеры онлайн», пройдёт впервые в Новосибирске.

«Будет праздничное дефиле. Уже были репетиции, на которые женщины приходили с удовольствием. Они очень серьёзно готовятся и работают над программой», – рассказала заведующая городским центром истории Новосибирской книги Екатерина Полещук.

Начало в 12:00 по адресу улица Ленина, 32.

Ярмарка на Чемском

На открывшейся сегодня ярмарке можно будет купить товары народного потребления: мясо, рыбу, яйцо, мед, овощи и фрукты, колбасы, сыры и многое другое. А ели погода будет хорошей, то можно будет приобрести у организаторов и саженцы растений.

Начало работы ярмарки в 10:00 по адресу улица Комсомольская, 10.