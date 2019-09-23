Новосибирская танцовщица поразила подписчиков страстным танцем

Фото с Instagram Елены Яткиной

Танцовщица Елена Яткина записала очередное видео в Instagram; подписчики восхищаются танцем на каблуках.

Ещё одно видео с исполнением тверка на каблуках сняла танцовщица из Новосибирска Елена Яткина. Новым роликом девушка поделилась в своём аккаунте в Instagram. Елена уже не в первый раз радует подписчиков танцами на каблуках.

Танцовщица пишет, что «её прорвало на каблуки». За несколько часов видео посмотрели почти 50 тысяч человек. В комментариях под постом подписчики восхищаются танцем Елены:

«Это слишком красиво»;

«С удовольствием присоединился бы к тебе!»;

«Как ты думаешь, это нормально, что хочется тебя съесть?»;

Напомним, 5 октября стало известно, что новосибирцы выступят на шоу «Танцы» на ТНТ.