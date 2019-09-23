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Новосибирская танцовщица поразила подписчиков страстным танцем

Рубрика: общество

10.10.2019 14:30

Фото с Instagram Елены Яткиной

Танцовщица Елена Яткина записала очередное видео в Instagram; подписчики восхищаются танцем на каблуках.

Ещё одно видео с исполнением тверка на каблуках сняла танцовщица из Новосибирска Елена Яткина. Новым роликом девушка поделилась в своём аккаунте в Instagram. Елена уже не в первый раз радует подписчиков танцами на каблуках.

 

Танцовщица пишет, что «её прорвало на каблуки». За несколько часов видео посмотрели почти 50 тысяч человек. В комментариях под постом подписчики восхищаются танцем Елены:

«Это слишком красиво»;

«С удовольствием присоединился бы к тебе!»;

«Как ты думаешь, это нормально, что хочется тебя съесть?»;

Напомним, 5 октября стало известно, что новосибирцы выступят на шоу «Танцы» на ТНТ.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область танцы

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Предложить новость

В рамках нацпроекта в Новосибирской области сдан «объект года»

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Права новосибирских дольщиков помогут защитить новые механизмы долевого строительства

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

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Дети-сироты остались без жилья по вине новосибирского чиновника

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирская танцовщица поразила подписчиков страстным танцем

сегодня 14:30 Общество 0 Коммент.

Евро-2020: где и как посмотреть трансляцию матча «Шотландия – Россия»

сегодня 13:46 Общество 0 Коммент.

Высокий парень с татуировкой на руке пропал в Новосибирске

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Видео: голый сибиряк разлёгся на проезжей части

сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

Эксперты рассказали, почему новосибирцы не верят в гороскопы

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Спасатели на руках вынесли людей из горящего дома в Новосибирской области

сегодня 12:46 Хроника 0 Коммент.

Землетрясение в четыре балла произошло в Сибири

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Истории про Великую Отечественную войну собирает новосибирский театр «Глобус»

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Обманутые дольщики Новосибирска будут транслировать голодовку в прямом эфире

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Водитель насмерть сбил девятилетнюю девочку

сегодня 11:52 Хроника 0 Коммент.

На лечение актёра Лаврентия Сорокина собирают почти 95 тысяч евро

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за содействие московскому бизнесмену

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

ВК «Локомотив» победил «Белогорье»

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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