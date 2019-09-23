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"По собственной инициативе": в мэрии Новосибирска ответили на видео с толкающими троллейбус пассажирами

Рубрика: общество

10.10.2019 19:14

Фото и видео со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске пассажиры толкали обездвиженный троллейбус; видео с инцидентом попало в сеть и вызвало немало вопросов.

Группа «АСТ-54» опубликовала видеозапись очевидцев, на которой несколько человек катят по одной из центральных улиц города обесточенный троллейбус. Инцидент произошел 9 октября на маршруте №10 «Сад им. Дзержинского – Дом Ленина», рядом с ГПНТБ.

Подобные кадры перестают быть редкостью. Почему так происходит, и что случилось в это раз?

На запрос Сиб.фм пресс-служба администрации города прокомментировала инцидент.

По версии властей, 9 октября в 18.30, произошло повреждение контактной сети «ГПНТБ». Из-за отсутствия напряжения троллейбус с инвентаризационным номером 1189 не мог продолжить движение. Экипаж предложил пассажирам покинуть транспорт и пересесть на другой маршрут.

Однако сибиряки рассудили иначе.

«…ввиду незначительного расстояния до контактной сети троллейбусов, находящейся под напряжением, указанный троллейбус был перемещен пассажирами по собственной инициативе для возобновления движения по маршруту», — написано в ответе.

Не желая ждать, жители Новосибирска решили проблему, применив максимум усилий. Толкали троллейбус не только мужчины, активно помогала в перемещении и девушка.

Пользователи социальных сетей до сих пор активно обсуждают историю, большинство отнеслись к увиденному с юмором:

« В тренажерном зале надо деньги платить, а тут бесплатно подкачались!»

«Такого я еще здесь не видела, бабы мощь!»

«Ну а что весело! Такие у нас сибирячки надо и тралик толкнут».

В администрации добавили, что по правилам перевозок, пассажиры, которым не была оказана услуга, могут потребовать вернуть деньги за проезд.

В троллейбусном парке сегодня 258 машин, средний процент износа которых – 94%. В городе всего 13 новых троллейбусов.

Напомним, в середине сентября ДТП в Новосибирске остановило движение трамваев. 

 

Полина Кузнецова

Теги: общественный транспорт МКП «ГЭТ» Новосибирск

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Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске отменён

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сегодня 19:14 Общество 0 Коммент.

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В России предложили не считать пиво алкоголем

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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