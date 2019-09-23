Подросток попал в больницу после ДТП в Новосибирске

фото Владислава Савченкова

Водитель наехал на юного пешехода; подросток переходил дорогу в неположенном месте.

Ребёнок пострадал в результате аварии в Новосибирске. Об этом Сиб.фм рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

«9 октября в 19:40 водитель 1988 года рождения на Toyota Highlander ехал по Лобова. После поворота на Ленинградскую он совершил наезд на пешехода, который двигался, предположительно, вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП молодой человек 2004 года рождения доставлен в больницу с различными травмами», – отметил Владислав Савченков.

Напомним, 10 октября Сиб.фм рассказывал о вставшем на крышу автомобиле в центре Новосибирска.