Подросток попал в больницу после ДТП в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Истории про Великую Отечественную войну собирает новосибирский театр «Глобус»
Обманутые дольщики «Новомарусина» объявили голодовку в Новосибирске
Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за содействие московскому бизнесмену
ФК «Новосибирск» – «Чита»: время начала матча и прогнозы букмекеров
Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Подросток попал в больницу после ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
10.10.2019 09:27
фото Владислава Савченкова
Водитель наехал на юного пешехода; подросток переходил дорогу в неположенном месте.
Ребёнок пострадал в результате аварии в Новосибирске. Об этом Сиб.фм рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
«9 октября в 19:40 водитель 1988 года рождения на Toyota Highlander ехал по Лобова. После поворота на Ленинградскую он совершил наезд на пешехода, который двигался, предположительно, вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП молодой человек 2004 года рождения доставлен в больницу с различными травмами», – отметил Владислав Савченков.
Напомним, 10 октября Сиб.фм рассказывал о вставшем на крышу автомобиле в центре Новосибирска.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Истории про Великую Отечественную войну собирает новосибирский театр «Глобус»
Обманутые дольщики «Новомарусина» объявили голодовку в Новосибирске
Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за содействие московскому бизнесмену
ФК «Новосибирск» – «Чита»: время начала матча и прогнозы букмекеров
Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное