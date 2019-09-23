Погода в Новосибирске на выходные: ночные заморозки вернулись

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Погода в Новосибирске на выходные: ночные заморозки вернулисьРубрика: общество
11.10.2019 07:02
фото PIXABAY.COM
По ночам спать придётся под несколькими одеялами; что ждать от погоды в конце недели, читайте в материале Сиб.фм.
Предсказатели погоды сообщают, что на выходных, несмотря на безоблачное небо и отсутствие осадков, одеваться всё же стоит потеплее.
По данным сайта Gismeteo, утром в пятницу температура будет держаться у отметки +1 градус, днём воздух прогреется до +11 градусов. К вечеру заметно похолодает до +6, а ночью столбик термометра опустится до -1…-2 градусов. Ветер будет дуть со скорость 7-8 метров в секунду.
В субботу, 12 октября, столбик термометра поднимется до +12 градусов. Вечером станет прохладно, до +6 градусов, ночью температура будет держаться у отметки 0 градусов. Осадков не предвидится, слабый ветер будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду.
Воскресенье выдастся по-настоящему осенним: ветер с порывами до 7 метров в секунду и ясное солнце. Температура за окном утром составит +4 градуса, в течение дня потеплеет до +15. К вечеру похолодает до +8 градусов.
Никита Минин
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