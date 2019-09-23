Права новосибирских дольщиков помогут защитить новые механизмы долевого строительства

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Реализация мер в сфере долевого строительства находится под постоянным контролем правительства Новосибирской области; о том, как решаются проблемы обманутых дольщиков, рассказало руководство регионального министерства строительства.

О новых механизмах по решению проблем добросовестных обманутых дольщиков, развитии проектного финансирования в строительной отрасли, а также о создании регионального фонда защиты дольщиков рассказал министр строительства Иван Шмидт.

По его словам, уже направлена заявка в правительство России и АО «ДОМ.РФ» в рамках работы некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области» на участие в пилотном проекте финансирования достройки 18 проблемных объектов в Новосибирской области.

«В связи с изменениями законодательства о долевом строительстве, вступившими в силу с 1 июля 2019 года, постановлением правительства Новосибирской области от 24 сентября создана некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области" – ещё один механизм достройки проблемных объектов, деятельность которого приведет к ускорению сроков ввода таких объектов в эксплуатацию», – отметил Иван Шмидт.

Министр подчеркнул, что участие этих объектов в пилотном проекте по финансированию достройки стало возможным только потому, что дольщики взаимодействуют с органами государственной власти и участвуют в достройке объектов. Если этот пилотный проект будет успешно реализован, из федерального бюджета на достройку проблемных многоквартирных домов можно будет привлечь не менее 800 миллионов рублей. Кроме того, министерство строительства разработало план-график, которым предусмотрено защищать права пострадавших дольщиков с точки зрения законодательства, организации и финансирования. Для этого граждане, чьи деньги были привлечены на строительство домов и чьи права были нарушены, должны быть внесены в реестр.

Руководитель министерства отметил, что минстрой реализует комплекс мероприятий по достройке проблемного жилья. Работа проводится в соответствии с утверждённым планом-графиком.

В настоящее время в общем перечне проблемных объектов Новосибирской области числится 66 жилых домов. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан четырёх проблемных объектов. Кроме того, введены в эксплуатацию четыре жилых дома, сроки строительства которых застройщиками были нарушены», – подчеркнул Иван Шмидт.

Чтобы завершить строительство проблемных объектов, правительством Новосибирской области совместно с местными властями предусмотрены меры государственной поддержки.

Как пояснил заместитель министра строительства Алексей Колмаков, в числе значимых мер – государственная поддержка участников долевого строительства. С 2010 года в реестр включено 1189 человек. Они могли рассчитывать на получение персональных субсидий, общий объём которых составил более 231 миллиона рублей. В этом году в реестр включено 11 человек. Им выплатят субсидии на сумму 2,153 млн рублей. При этом действенной мерой поддержки является субсидирование оплаты договоров технологического подключения проблемных объектов к инженерным сетям, благоустройство придомовых территорий и установку лифтов. Всего с 2015 по 2018 год на эти цели перечислено около 360 миллионов рублей. В этом году предусмотрено около 40 миллионов.

По поручению губернатора Новосибирской области при министерстве строительства действует около 40 рабочих групп, члены которых должны разработать мероприятия для завершения строительства проблемных жилых домов. Всего с начала года было проведено 64 заседания с участием инициативных групп граждан – участников долевого строительства.

Напомним, в конце мая в министерстве строительства пообещали достроить проблемные долгострои.