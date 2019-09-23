Лента новостейПредложить новость
Права новосибирских дольщиков помогут защитить новые механизмы долевого строительства
Директор бердской школы прокомментировал голодные обмороки учеников
Евро-2020: где и как посмотреть трансляцию матча «Шотландия – Россия»
Спасатели на руках вынесли людей из горящего дома в Новосибирской области
Истории про Великую Отечественную войну собирает новосибирский театр «Глобус»
Обманутые дольщики Новосибирска будут транслировать голодовку в прямом эфире
Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за содействие московскому бизнесмену
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Спасатели на руках вынесли людей из горящего дома в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
10.10.2019 12:46
фото ГУ МЧС по Новосибирской области
В Куйбышеве сотрудники МЧС эвакуировали людей из трёхэтажного дома, в котором случился пожар.
В Новосибирской области пожарные вывели пять человек из горящего дома, путь к выходу которым преградил густой дым. По данным пресс-службы ГУ МЧС, среди людей, оказавшихся в серьёзной опасности, находились маломобильные новосибирцы. Их спасатели вынесли из здания на руках и медицинских носилках.
Инцидент произошёл 9 октября в 23:30 в Куйбышеве. Сотрудники службы прибыли на место по сообщению о возгорании в трехэтажном жилом доме с деревянными перекрытиями. Огонь был локализован всего за восемь минут. Обошлось без пострадавших. Причины пожара устанавливаются.
Напомним, 4 октября стали известны подробности спасения маленьких детей в пожаре под Новосибирском.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Права новосибирских дольщиков помогут защитить новые механизмы долевого строительства
Директор бердской школы прокомментировал голодные обмороки учеников
Евро-2020: где и как посмотреть трансляцию матча «Шотландия – Россия»
Спасатели на руках вынесли людей из горящего дома в Новосибирской области
Истории про Великую Отечественную войну собирает новосибирский театр «Глобус»
Обманутые дольщики Новосибирска будут транслировать голодовку в прямом эфире
Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за содействие московскому бизнесмену
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное