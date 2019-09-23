Спасатели на руках вынесли людей из горящего дома в Новосибирской области

фото ГУ МЧС по Новосибирской области

В Куйбышеве сотрудники МЧС эвакуировали людей из трёхэтажного дома, в котором случился пожар.

В Новосибирской области пожарные вывели пять человек из горящего дома, путь к выходу которым преградил густой дым. По данным пресс-службы ГУ МЧС, среди людей, оказавшихся в серьёзной опасности, находились маломобильные новосибирцы. Их спасатели вынесли из здания на руках и медицинских носилках.

Инцидент произошёл 9 октября в 23:30 в Куйбышеве. Сотрудники службы прибыли на место по сообщению о возгорании в трехэтажном жилом доме с деревянными перекрытиями. Огонь был локализован всего за восемь минут. Обошлось без пострадавших. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, 4 октября стали известны подробности спасения маленьких детей в пожаре под Новосибирском.