Спасатели объяснили причины гибели рыбака в Бердском заливе

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области

Тело рыбака, привязанного к надувной лодке, обнаружили в Бердском заливе; спасатели назвали возможные причины трагедии.

Рыбак погиб в Бердском заливе, выпав из лодки. Мужчина скончался, несмотря на то, что был в спасжилете – от берега его отделяли всего 150 метров. Об этом сообщается на сайте МЧС по Новосибирской области.

Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда, которые работали на месте трагедии, рассказали, что в момент обнаружения тела лодка была цела и не перевернута.

«Скорее всего, мужчина упал в воду и, чтобы удержаться на плаву в тяжёлом рыбацком обмундировании, намотал себе на руку верёвку от лодки и держался за борт. Но это не помогло, ситуация осложнилась тем, что вода сейчас очень холодная – не выше 10 градусов», – уточнил начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Ярманов.

Спасатели просят отправляющихся на рыбалку новосибирцев перед выходом на акваторию следить за прогнозом погоды, быть предельно внимательным в пути и обязательно сообщать своим родственникам маршрут и время, когда планируете вернуться.

Напомним, 31 июня Сиб.фм писал о погибшем в Караканском бору рыбаке.