Спасатели объяснили причины гибели рыбака в Бердском заливе

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Спасатели объяснили причины гибели рыбака в Бердском заливеРубрика: общество
10.10.2019 09:10
Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области
Тело рыбака, привязанного к надувной лодке, обнаружили в Бердском заливе; спасатели назвали возможные причины трагедии.
Рыбак погиб в Бердском заливе, выпав из лодки. Мужчина скончался, несмотря на то, что был в спасжилете – от берега его отделяли всего 150 метров. Об этом сообщается на сайте МЧС по Новосибирской области.
Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда, которые работали на месте трагедии, рассказали, что в момент обнаружения тела лодка была цела и не перевернута.
«Скорее всего, мужчина упал в воду и, чтобы удержаться на плаву в тяжёлом рыбацком обмундировании, намотал себе на руку верёвку от лодки и держался за борт. Но это не помогло, ситуация осложнилась тем, что вода сейчас очень холодная – не выше 10 градусов», – уточнил начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Ярманов.
Спасатели просят отправляющихся на рыбалку новосибирцев перед выходом на акваторию следить за прогнозом погоды, быть предельно внимательным в пути и обязательно сообщать своим родственникам маршрут и время, когда планируете вернуться.
Напомним, 31 июня Сиб.фм писал о погибшем в Караканском бору рыбаке.
Мария Машанова
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Лента новостей
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