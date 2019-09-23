Спецназовцы десантировались с высоты 3000 метров под Новосибирском

Фото предоставлено пресс-службой Министерства обороны РФ

В тыл условного противника с высоты трёх тысяч метров десантировались воины-спецназовцы Центрального военного округа; в учениях под Новосибирском участвовали 500 военнослужащих и 10 единиц техники.

Десантирование в тыл условного противника с высоты три тысячи метров отработали подразделения специального назначения Центрального военного округа. Воины использовали парашютные системы «Арбалет-2».

По словам сотрудников пресс-службы Министерства обороны России, перед спецназовцами была поставлена задача разведать местности в тылу условного противника. По замыслу тактико-специального учения основная цель — обнаружить скрытый командный пункт. Для ведения разведки военнослужащие сбросили специальное оборудование и десантировались с вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор» с высоты 3000 метров.









«Преодолев более 4,5 км., спецназовцы пересекли линию соприкосновения и приземлились в заданный район. После чего, военнослужащие осуществили ориентирование на месте, а командир группы поставил задачу на дальнейшие действия», — уточнили детали в пресс-службе.

В учениях, проходивших недалеко от Новосибирска, участвовало более 500 военнослужащих и около 10 единиц военной и авиационной техники.

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