Топ-5 самых привлекательных девушек-радиоведущих Новосибирска

фото из архивов героев публикации

Вы слышали их голос по дороге на работу из динамика радиоприёмника, но даже не догадывались, как они выглядят; редакция Сиб.фм решила приподнять завесу тайны и показать читателям самых красивых повелительниц прямого эфира.

Радиоведущий – это не просто приятный голос из динамиков. Это человек, способный поднять настроение в тяжёлую минуту и занять вас во время долгой дороги до работы. Корреспонденты Сиб.фм посовещались и решили, что жители города должны знать в глаза своих героев, которые обеспечивают их качественной музыкой и оперативными новостями по утрам, и составил рейтинг самых обаятельных девушек-радиоведущих.

5. Дарья Макарова









Даша работает ведущей на «Радио Юнитон», но ещё одна страсть этой огненной брюнетки – музыка. Девушка прекрасно поёт и сочиняет свои собственные песни. С помощью своего голоса Даша делает этот мир ярче и прекраснее. Что ещё можно сказать? Разумеется, она безумно красива. За все свои достоинства она оказалась на пятом месте нашего рейтинга.

4. Яна Андреева











Яна Андреева – ведущая Love Radio в Новосибирске. Услышать её ангельский голос можно по будням с 16:00 до 17:00. Мы не смогли пройти мимо её светлых кудряшек, которые так и притягивают взгляд, и прекрасных глаз. Спорим, вы мечтали узнать, как выглядит эта восхитительная девушка?

3. Юлия Дорн







Бронзовый призёр нашего топа, ведущая с BusinessFM, считает, что не она выбрала радио, а радио выбрало её. Гуманитарий до самых костей, она начала свой творческий путь ещё будучи школьницей: вместе со знакомыми ребятами она открыла газету для подростков. И пошло-поехало, журналистика захватила её и больше не отпускала. Но страсть к профессии – не единственная визитная карточка Юлии. Только посмотрите на её очаровательную улыбку. Перед ней невозможно устоять.

2. Алина Маслова









Девушка с «Русского Радио» не просто радиоведущая! Она ещё и ведущая мероприятий, режиссёр корпоративных фильмов и автор множества книг и постов. Для того, чтобы описать все таланты Алины, нам бы не хватило времени. Поэтому предлагаем вам просто насладиться её потрясающими фотографиями.

1. Ника Романова









Случается у вас такое, что вечером одолевает плохое настроение? Ничего не хочется делать? Хандра после тяжёлого рабочего дня? Тогда смело включайте «Хит с приветом в Новосибирске» на «Хит.FM», которую ведёт до невозможного позитивная и весёлая Ника Романова. Эта красавица всегда согреет вас своими шутками и отличной музыкой. Теперь вы можете увидеть её своими глазами и убедиться, что эта девушка заслуживает первого места в нашем рейтинге.

Отметим, что этот список носит субъективный характер. В создании подборки принимали участие несколько журналистов, мнения которых порой расходилось. Просим не держать обиды, если вы не нашли себя в этом рейтинге. Будут другие.

Напомним, 2 октября Сиб.фм составил топ-5 самых красивых актрис Новосибирска.