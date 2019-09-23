Топ-5 самых привлекательных девушек-радиоведущих Новосибирска

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Главного судебного пристава Черепановского района Новосибирска поймали на взятке

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Баганской ЦРБ отремонтируют детское отделение

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В рамках нацпроекта в Новосибирской области сдан «объект года»

вчера 16:38 Общество 0 Коммент.

Права новосибирских дольщиков помогут защитить новые механизмы долевого строительства

вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

Директор бердской школы прокомментировал голодные обмороки учеников

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Новосибирская танцовщица поразила подписчиков страстным танцем

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Евро-2020: где и как посмотреть трансляцию матча «Шотландия – Россия»

вчера 13:46 Общество 0 Коммент.

Высокий парень с татуировкой на руке пропал в Новосибирске

вчера 13:39 Общество 0 Коммент.

Видео: голый сибиряк разлёгся на проезжей части

вчера 13:25 Общество 0 Коммент.

Эксперты рассказали, почему новосибирцы не верят в гороскопы

вчера 13:06 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Топ-5 самых привлекательных девушек-радиоведущих Новосибирска

Рубрика: общество, woman

11.10.2019 05:00

фото из архивов героев публикации

Вы слышали их голос по дороге на работу из динамика радиоприёмника, но даже не догадывались, как они выглядят; редакция Сиб.фм решила приподнять завесу тайны и показать читателям самых красивых повелительниц прямого эфира. 

Радиоведущий – это не просто приятный голос из динамиков. Это человек, способный поднять настроение в тяжёлую минуту и занять вас во время долгой дороги до работы. Корреспонденты Сиб.фм посовещались и решили, что жители города должны знать в глаза своих героев, которые обеспечивают их качественной музыкой и оперативными новостями по утрам, и составил рейтинг самых обаятельных девушек-радиоведущих.

5. Дарья Макарова

Даша работает ведущей на «Радио Юнитон», но ещё одна страсть этой огненной брюнетки – музыка. Девушка прекрасно поёт и сочиняет свои собственные песни. С помощью своего голоса Даша делает этот мир ярче и прекраснее. Что ещё можно сказать? Разумеется, она безумно красива. За все свои достоинства она оказалась на пятом месте нашего рейтинга.

4. Яна Андреева

Яна Андреева – ведущая Love Radio в Новосибирске. Услышать её ангельский голос можно по будням с 16:00 до 17:00. Мы не смогли пройти мимо её светлых кудряшек, которые так и притягивают взгляд, и прекрасных глаз. Спорим, вы мечтали узнать, как выглядит эта восхитительная девушка? 

3. Юлия Дорн

Бронзовый призёр нашего топа, ведущая с BusinessFM, считает, что не она выбрала радио, а радио выбрало её. Гуманитарий до самых костей, она начала свой творческий путь ещё будучи школьницей: вместе со знакомыми ребятами она открыла газету для подростков. И пошло-поехало, журналистика захватила её и больше не отпускала. Но страсть к профессии – не единственная визитная карточка Юлии. Только посмотрите на её очаровательную улыбку. Перед ней невозможно устоять.

2. Алина Маслова

Девушка с «Русского Радио» не просто радиоведущая! Она ещё и ведущая мероприятий, режиссёр корпоративных фильмов и автор множества книг и постов. Для того, чтобы описать все таланты Алины, нам бы не хватило времени. Поэтому предлагаем вам просто насладиться её потрясающими фотографиями.

1. Ника Романова

Случается у вас такое, что вечером одолевает плохое настроение? Ничего не хочется делать? Хандра после тяжёлого рабочего дня? Тогда смело включайте «Хит с приветом в Новосибирске» на «Хит.FM», которую ведёт до невозможного позитивная и весёлая Ника Романова. Эта красавица всегда согреет вас своими шутками и отличной музыкой. Теперь вы можете увидеть её своими глазами и убедиться, что эта девушка заслуживает первого места в нашем рейтинге.

Отметим, что этот список носит субъективный характер. В создании подборки принимали участие несколько журналистов, мнения которых порой расходилось. Просим не держать обиды, если вы не нашли себя в этом рейтинге. Будут другие.

Напомним, 2 октября Сиб.фм составил топ-5 самых красивых актрис Новосибирска.

Никита Минин

Теги: Новосибирская область красота

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Лента новостей

Предложить новость

Топ-5 самых привлекательных девушек-радиоведущих Новосибирска

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске отменён

вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

"По собственной инициативе": в мэрии Новосибирска ответили на видео с толкающими троллейбус пассажирами

вчера 19:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области создают Фонд обманутых дольщиков

вчера 18:31 Общество 0 Коммент.

Заблудившаяся 80-летняя пенсионерка 14 часов ждала помощи на вокзале Новосибирска

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» обыграл «Читу»

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Грейдировать – неэффективно: в мэрии Новосибирска рассказали о судьбе «лунной дороги»

вчера 17:34 Общество 0 Коммент.

Главного судебного пристава Черепановского района Новосибирска поймали на взятке

вчера 17:15 Общество 0 Коммент.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Баганской ЦРБ отремонтируют детское отделение

вчера 17:08 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта в Новосибирской области сдан «объект года»

вчера 16:38 Общество 0 Коммент.

Права новосибирских дольщиков помогут защитить новые механизмы долевого строительства

вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

Директор бердской школы прокомментировал голодные обмороки учеников

вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

«ВКонтакте» задувает 13 свечей: что мы знаем об имениннике?

вчера 15:32 Общество 0 Коммент.

У самолёта во время посадки в Барнауле треснуло лобовое стекло

вчера 15:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская танцовщица поразила подписчиков страстным танцем

вчера 14:30 Общество 0 Коммент.

Евро-2020: где и как посмотреть трансляцию матча «Шотландия – Россия»

вчера 13:46 Общество 0 Коммент.

Высокий парень с татуировкой на руке пропал в Новосибирске

вчера 13:39 Общество 0 Коммент.

Видео: голый сибиряк разлёгся на проезжей части

вчера 13:25 Общество 0 Коммент.

Эксперты рассказали, почему новосибирцы не верят в гороскопы

вчера 13:06 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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