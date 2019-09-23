У самолёта во время посадки в Барнауле треснуло лобовое стекло

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В Алтайском крае проводится проверка по факту повреждения стекла воздушного судна; на борту находились 125 пассажиров.

У самолёта, летевшего из Москвы в Барнаул, во время посадки треснуло лобовое стекло. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл 10 октября примерно в 05:20. «Боинг 737-800» подлетал к аэропорту в Барнауле, когда по лобовому стеклу пошла трещина. Разгерметизации салона и кабины пилотов не произошло, через 5 минут была совершена штатная посадка воздушного судна. В этот момент на борту самолёта находились семь членов экипажа и 125 пассажиров: никто из них не пострадал.

На место происшествия прибыли следователи, которые допросили членов экипажа и осмотрели «Боинг». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в конце сентября уголовное дело было возбуждено по факту аварийной посадки самолёта в Барнауле.