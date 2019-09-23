В Новосибирской области создают Фонд обманутых дольщиков

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В Новосибирской области создают Фонд обманутых дольщиковРубрика: общество
10.10.2019 18:31
Фото Законодательное собрание Новосибирской области
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панфёров встретился с обманутыми дольщиками; он рассказал им о создаваемом фонде.
Обманутые дольщики Ева Шафран и Анастасия Рыжман пришли на приём к первому вице-спикеру регионального собрания. Они рассказали, что ещё в 2013 году вместе с сотней таких же несостоявшихся жильцов вложили средства в строительство одного из домов жилого комплекса «Солнечная поляна» в посёлке Краснообске. Ключи от они должны были получить в 2014 году. Однако сейчас из четырёх этажей дома построены всего два.
«Мы потеряли время. Просидели до семнадцатого года. Двадцать процентов несостоявшихся жильцов – ипотечники с маленькими детьми. Кредиты платим уже 7 лет, за снимаемое жильё – тоже платим. Вера уже потеряна, что что-то сдвинется», — говорит Ева Шафран.
Женщина – блогер. У неё более 100 тысяч подписчиков. Среди них немало обманутых дольщиков, находящихся в аналогичной ситуации. Поэтому было принято решение сходить на приём к первому заместителю председателя заксобрания.
Вместе с ней на приём пришла председатель ЖСК «Наш дом» Анастасия Рыжман. Она рассказала, что уже восстановлен проект, проведена экспертиза здания. В настоящее время дорабаотывается смета.
«Получается, необходимо порядка 160 миллионов рублей, чтоб достроить, — уточнила она. – Если брать по 7 тысяч с квадратного метра – раньше таково было условие участия самих дольщиков в решении о достройке дома, то мы соберем 50 миллионов рублей. Не хватает еще 100 миллионов», — рассказала она.
Достройку проблемного жилья помогут ускорить специальные региональные фонды защиты прав дольщиков. Летом этого года был принят соответствующий закон. Депутаты профильного комитета Законодательного собрания Новосибирской области одобрили инициативу создания в регионе такого фонда. Он будет финансироваться из регионального и федерального бюджетов.
«Фонд, который сейчас создаётся, будет действовать в форме автономной некоммерческой организации. Предполагается, что софинансирование нашего бюджета 22% — 600 миллионов рублей, из федерального – 78% — 2 миллиарда рублей. Всего – 2,6 миллиарда», — пояснил Андрей Панфёров.
По его словам, только после регистрации в качестве юридического лица, Фонд сможет выполнять возложенные на него задачи. Все вопросы по завершению строительства проблемных объектов, в том числе порядок действий пострадавших дольщиков, в настоящее время прорабатываются министерством строительства Новосибирской области. По мнению первого вице-спикера, у дольщиков дома в «Солнечной поляне» неплохие перспективы: они восстановили документы, завершают расчёты предполагаемых затрат.
«Ходатайство с моей стороны будет. Приложу максимум усилий, чтобы вам помочь», — заверил Андрей Панфёров.
Он подчеркнул, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Новосибирской области начнёт работать в следующем году. Законодатели, со своей стороны, будут контролировать его деятельность и готовы участвовать в обсуждении критериев вхождения домов в реестр достраиваемых объектов и вопросов финансового наполнения Фонда для окончательного решения в регионе проблемы обманутых дольщиков.
Напомним, 4 октября в Новосибирской области появилась олимпийская деревня.
Анатолий Якимов
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