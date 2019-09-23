В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Баганской ЦРБ отремонтируют детское отделение

Фото правительства Новосибирской области

Жителям Баганского района на новый уровень выведут оказание медицинской помощи; для этого обновляется оборудование, повышается уровень специалистов, улучшается материально-техническое обеспечение.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил Баганский район. Во время рабочей поездки он посетил Центральную районную больницу. Глава региона проконтролировал, как осуществляется ремонт в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Так же он обсудил с руководством учреждения вопросы повышения качества медицинского обслуживания населения, внедрения единой информационной системы, усиления работы по диспансеризации населения.

Уровень охваченного диспансеризацией населения в Баганском районе составляет 60 %. Он выше среднего по Новосибирской области – 49,2 %. По словам губернатора, необходимо усиливать работу с людьми. Массовая диспансеризация способствует раннему выявлению и диагностированию различных заболеваний. Это сохранит здоровье населения и продлит трудоспособный возраст населения, что соответствует задачам профильного национального проекта.

Из областного бюджета на строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Казанка Баганскому району выделены средства, планируется купить санитарный автомобиль. Кроме того, 7 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение» направлены на ремонт детского поликлинического отделения, ремонт кровли, оснащения нового ФАПа необходимым оборудованием. В середине декабря состоится открытие детского поликлинического отделения после ремонта. В прошлом году ФАП был построен в селе Савкино, также был приобретён санитарный автомобиль.

Андрею Травникову доложили, что для улучшения материально-технической базы Центральной районной больницы, нужно купить ещё четыре санитарных машины, флюорограф, так как старый был списан и демонтирован в прошлом году, кислородную станцию, наркозно-дыхательную аппаратуру для хирургического отделения, а также оборудование для отделений реанимации, анестезиологии, физиолечения, родильного отделения и клинико-диагностической лаборатории. Кроме этого, необходимо найти финансы на проектирование и строительство пристройки к трёхэтажному лечебному корпусу хирургического отделения, на ремонт врачебной амбулатории в селе Андреевка и отделений ЦРБ.

Региональному министерству здравоохранения и руководству муниципалитета поручено тщательно проработать проект строительства пристройки к ЦРБ, чтобы не допустить возведения излишних площадей в ущерб другим актуальным потребностям больницы.

«Необходимо найти такое техническое решение, при котором площади использовались бы максимально эффективно», – указал Андрей Травников.

Губернатор напомнил, что система оказания первичной медико-санитарной помощи – это одно из основных направлений национального проекта «Здравоохранение», на который с 2019 по 2024 годы планируется направить 33,7 миллиарда рублей, из них почти 26 млрд – средства консолидированного бюджета Новосибирской области, 7,9 млрд – средства федерального бюджета.

Напомним, в августе в районы Новосибирской области переданы специальные автомобили, на которых будут возить в больницы пожилых людей.