В рамках нацпроекта в Новосибирской области сдан «объект года»

фото прессс-службы правительства Новосибирской области

Теперь добираться из Томска в Новосибирск станет проще и быстрее; сдана в эксплуатацию часть дороги, которая связывает эти два города.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирской области сдан в эксплуатацию участок дороги «Новосибирск – Колывань – Томск» протяжённостью 10 километров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Отремонтированный участок трассы "Новосибирск-Колывань-Томск" является самым протяжённым объектом нацпроекта в Новосибирской агломерации в 2019 году. Покрытие из высокопрочного и устойчивого к нагрузкам щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) уложено на площади более 97 тысяч квадратных метров», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский во время проверки выполненной работы.

Благодаря проведённому ремонту дороги здесь появились: новый асфальт, разметка из термопластика, укреплённые обочины и дорожные знаки. Но главное – теперь на самых опасных участках трассы установлены гибкие делинаторы, которые не дают машинам выезжать на встречную полосу и предотвращают аварии. Эти столбы видно невооружённым глазом, они выделяют ось дороги и таким образом исключают возможность лобового столкновения.

Свыше 109 миллионов рублей было направлено на реконструкцию дороги, по которой можно также добраться до таких населённых пунктов, как Колывань, Скала, Амба, Вьюны и Кандаурово.

Всего в этом году будет отремонтировано 204,5 километра дорог. Примечательно, что качество выполнения ремонтных работ в рамках нацпроекта БКД 2.0 находится на постоянном контроле регионального министерства транспорта.

Напомним, 9 октября стало известно, что правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода.