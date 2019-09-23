Видео: голый сибиряк разлёгся на проезжей части

скриншот видео группы «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте»

В сети появился ролик, на котором парень решает прилечь отдохнуть посреди дороги; перед этим он разделся и аккуратно сложил вещи на тротуаре.

В Красноярске на пересечении улиц Ленина и Декабристов неизвестный мужчина разделся и лёг на проезжую часть. Видео появилось в группе «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как сначала сибиряк (ещё одетый) в первый раз ложится прямо в самом центре перекрёстка. Неравнодушные люди, посчитавшие, что мужчине стало плохо, оттащили его на тротуар. Там он разделся, сложил вещи в сторонке, удивился при виде своей тени и снова отправился на проезжую часть. Там он и лежал до приезда полиции, а машины просто объезжали его. Прибывшие сотрудники заставили сибиряка одеться. Чем закончилась эта история – неизвестно, так как видео обрывается.

Пользователи социальных сетей уже успели поиронизировать на эту тему:

«Это был одиночный пикет против наступления зимы»;

«Голый король».

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