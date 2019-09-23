Видео: голый сибиряк разлёгся на проезжей части

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Видео: голый сибиряк разлёгся на проезжей частиРубрика: общество, проиcшествия
10.10.2019 13:25
скриншот видео группы «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте»
В сети появился ролик, на котором парень решает прилечь отдохнуть посреди дороги; перед этим он разделся и аккуратно сложил вещи на тротуаре.
В Красноярске на пересечении улиц Ленина и Декабристов неизвестный мужчина разделся и лёг на проезжую часть. Видео появилось в группе «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как сначала сибиряк (ещё одетый) в первый раз ложится прямо в самом центре перекрёстка. Неравнодушные люди, посчитавшие, что мужчине стало плохо, оттащили его на тротуар. Там он разделся, сложил вещи в сторонке, удивился при виде своей тени и снова отправился на проезжую часть. Там он и лежал до приезда полиции, а машины просто объезжали его. Прибывшие сотрудники заставили сибиряка одеться. Чем закончилась эта история – неизвестно, так как видео обрывается.
Пользователи социальных сетей уже успели поиронизировать на эту тему:
«Это был одиночный пикет против наступления зимы»;
«Голый король».
Примечательно, что сегодня, 10 октября, во всём мире отмечается День психического здоровья.
Напомним, 9 октября новосибирцев возмутили нудисты на пляже.
Никита Минин
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Лента новостей
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