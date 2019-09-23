4 балла
+11
64.74 71.3
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В рамках нацпроекта в Новосибирской области сдан «объект года»

сегодня 16:38 Общество 0 Коммент.

Права новосибирских дольщиков помогут защитить новые механизмы долевого строительства

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

Директор бердской школы прокомментировал голодные обмороки учеников

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

«ВКонтакте» задувает 13 свечей: что мы знаем об имениннике?

сегодня 15:32 Общество 0 Коммент.

У самолёта во время посадки в Барнауле треснуло лобовое стекло

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

Дети-сироты остались без жилья по вине новосибирского чиновника

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирская танцовщица поразила подписчиков страстным танцем

сегодня 14:30 Общество 0 Коммент.

Евро-2020: где и как посмотреть трансляцию матча «Шотландия – Россия»

сегодня 13:46 Общество 0 Коммент.

Высокий парень с татуировкой на руке пропал в Новосибирске

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Видео: голый сибиряк разлёгся на проезжей части

сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

Эксперты рассказали, почему новосибирцы не верят в гороскопы

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Спасатели на руках вынесли людей из горящего дома в Новосибирской области

сегодня 12:46 Хроника 0 Коммент.

Землетрясение в четыре балла произошло в Сибири

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Истории про Великую Отечественную войну собирает новосибирский театр «Глобус»

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Обманутые дольщики Новосибирска будут транслировать голодовку в прямом эфире

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Водитель насмерть сбил девятилетнюю девочку

сегодня 11:52 Хроника 0 Коммент.

На лечение актёра Лаврентия Сорокина собирают почти 95 тысяч евро

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за содействие московскому бизнесмену

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

ВК «Локомотив» победил «Белогорье»

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Видео: голый сибиряк разлёгся на проезжей части

Рубрика: общество, проиcшествия

10.10.2019 13:25

скриншот видео группы «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте»

В сети появился ролик, на котором парень решает прилечь отдохнуть посреди дороги; перед этим он разделся и аккуратно сложил вещи на тротуаре.  

В Красноярске на пересечении улиц Ленина и Декабристов неизвестный мужчина разделся и лёг на проезжую часть. Видео появилось в группе «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как сначала сибиряк (ещё одетый) в первый раз ложится прямо в самом центре перекрёстка. Неравнодушные люди, посчитавшие, что мужчине стало плохо, оттащили его на тротуар. Там он разделся, сложил вещи в сторонке, удивился при виде своей тени и снова отправился на проезжую часть. Там он и лежал до приезда полиции, а машины просто объезжали его. Прибывшие сотрудники заставили сибиряка одеться. Чем закончилась эта история – неизвестно, так как видео обрывается.

Пользователи социальных сетей уже успели поиронизировать на эту тему:

«Это был одиночный пикет против наступления зимы»;

«Голый король».

Примечательно, что сегодня, 10 октября, во всём мире отмечается День психического здоровья.

Напомним, 9 октября новосибирцев возмутили нудисты на пляже.

 

Никита Минин

Теги: Сибирь Красноярский край

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В рамках нацпроекта в Новосибирской области сдан «объект года»

сегодня 16:38 Общество 0 Коммент.

Права новосибирских дольщиков помогут защитить новые механизмы долевого строительства

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

Директор бердской школы прокомментировал голодные обмороки учеников

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

«ВКонтакте» задувает 13 свечей: что мы знаем об имениннике?

сегодня 15:32 Общество 0 Коммент.

У самолёта во время посадки в Барнауле треснуло лобовое стекло

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

Дети-сироты остались без жилья по вине новосибирского чиновника

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирская танцовщица поразила подписчиков страстным танцем

сегодня 14:30 Общество 0 Коммент.

Евро-2020: где и как посмотреть трансляцию матча «Шотландия – Россия»

сегодня 13:46 Общество 0 Коммент.

Высокий парень с татуировкой на руке пропал в Новосибирске

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Видео: голый сибиряк разлёгся на проезжей части

сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

Эксперты рассказали, почему новосибирцы не верят в гороскопы

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Спасатели на руках вынесли людей из горящего дома в Новосибирской области

сегодня 12:46 Хроника 0 Коммент.

Землетрясение в четыре балла произошло в Сибири

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Истории про Великую Отечественную войну собирает новосибирский театр «Глобус»

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Обманутые дольщики Новосибирска будут транслировать голодовку в прямом эфире

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Водитель насмерть сбил девятилетнюю девочку

сегодня 11:52 Хроника 0 Коммент.

На лечение актёра Лаврентия Сорокина собирают почти 95 тысяч евро

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за содействие московскому бизнесмену

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

ВК «Локомотив» победил «Белогорье»

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
07.12.2018

Бояться ли китайцев, юани приносящих

Стоит ли опасаться инте...

Читать далее
Image
23.11.2018

7 причин переехать в ЖК Золотая Нива от СибирьИнвест

Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное ре...

Читать далее
Image
12.11.2018

Серпом по Байкалу

Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...

Читать далее
Image
08.11.2018

День Сибири: праздновать можно, но осторожно

Власти пр...

Читать далее
Image
24.10.2018

Столица, переносись!

Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленн...

Читать далее

Новости по теме

Девочка-богатырша родилась в Сибири сегодня 12:52 Водитель насмерть сбил девятилетнюю девочку сегодня 11:52 «Вот уже неделю их не могут закопать»: следователи проверят открытые детские могилы 08.10.2019 Пьяный водитель на катере врезался в баржу: пострадали люди 08.10.2019

Популярное

Image

«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса ...

Image

Медики заморозили живого младенца

Image

Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских с...

Image

Двенадцатикилограммовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спир...

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Image

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет ...

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

Дали отопление, нашли пропавшую Наталью Устинову: итоги недели Си...

Image

Женщина выставила ребёнка на продажу в Новосибирске

Image

Сибиряк предложил бесплатно вылечить Анастасию Заворотнюк от рака

Image

Грибов - море: новосибирцы выкладывают в сеть результаты тихой ох...

Image

Сибиряки собирают деньги на транспортировку земляка из Турции