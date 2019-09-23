Лента новостейПредложить новость
Истории про Великую Отечественную войну собирает новосибирский театр «Глобус»
Обманутые дольщики «Новомарусина» объявили голодовку в Новосибирске
Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за содействие московскому бизнесмену
ФК «Новосибирск» – «Чита»: время начала матча и прогнозы букмекеров
Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
ВК «Локомотив» победил «Белогорье»Рубрика: общество, спорт
10.10.2019 09:53
Фото с сайка ВК «Локомотив»
Новосибирцы выигрывают второй домашний матч этапа Кубка России по волейболу; белгородцы снова не смогли победить ни в одном сете.
Ещё одна домашняя игра волейбольного «Локомотива» завершилась уверенной победой над основным составом «Белогорья». До этого новосибирцы обыграли второй состав клуба «Технолог-Белогорье».
Первый сет начался с равного противостояния команд. Ближе к середине отрезка «Локомотив» вырвался вперёд с преимуществом в 3 очка. До конца сета сибиряки шли впереди, завершив первую партию со счётом 23:17.
Во втором сете на какое-то время инициативу в свои руки взяло «Белогорье». Белгородцы оторвались на 3 очка от хозяев. Ситуацию переломили новосибирцы, сравняв счёт к половине партии, а потом вырвав победу в сете с минимальным отрывом 25:22.
Последний сет прошёл по тому же сценарию – белгородцы завладели преимуществом, однако это продлилось недолго. Итог сета 25:23. Новосибирцы сумели одержать вторую «сухую» победу подряд над белгородцами.
«Локомотив» продолжает уверенно идти без поражений на Кубке России по волейболу. Сегодня пройдёт встреча новосибирцев с «Ярославичем».
Напомним, накануне «Локомотив» одержал «сухую» победу над «Технологом-Белогорье».
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Истории про Великую Отечественную войну собирает новосибирский театр «Глобус»
Обманутые дольщики «Новомарусина» объявили голодовку в Новосибирске
Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за содействие московскому бизнесмену
ФК «Новосибирск» – «Чита»: время начала матча и прогнозы букмекеров
Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное