ВК «Локомотив» победил «Белогорье»

Фото с сайка ВК «Локомотив»

Новосибирцы выигрывают второй домашний матч этапа Кубка России по волейболу; белгородцы снова не смогли победить ни в одном сете.

Ещё одна домашняя игра волейбольного «Локомотива» завершилась уверенной победой над основным составом «Белогорья». До этого новосибирцы обыграли второй состав клуба «Технолог-Белогорье».

Первый сет начался с равного противостояния команд. Ближе к середине отрезка «Локомотив» вырвался вперёд с преимуществом в 3 очка. До конца сета сибиряки шли впереди, завершив первую партию со счётом 23:17.

Во втором сете на какое-то время инициативу в свои руки взяло «Белогорье». Белгородцы оторвались на 3 очка от хозяев. Ситуацию переломили новосибирцы, сравняв счёт к половине партии, а потом вырвав победу в сете с минимальным отрывом 25:22.

Последний сет прошёл по тому же сценарию – белгородцы завладели преимуществом, однако это продлилось недолго. Итог сета 25:23. Новосибирцы сумели одержать вторую «сухую» победу подряд над белгородцами.

«Локомотив» продолжает уверенно идти без поражений на Кубке России по волейболу. Сегодня пройдёт встреча новосибирцев с «Ярославичем».

Напомним, накануне «Локомотив» одержал «сухую» победу над «Технологом-Белогорье».