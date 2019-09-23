«ВКонтакте» задувает 13 свечей: что мы знаем об имениннике?

Фото с сайта «Спасибо от Сбербанка»

Сегодня социальная сеть «ВКонтакте» отмечает своё 13-летие; первая запись на бело-голубых страницах появилась в 2006 году.

Российской социальной сети «ВКонтакте» 10 октября исполнилось 13 лет – для интернет-продукта довольно солидный срок. Журналисты Сиб.фм собрали интересные факты об этой площадке.

Изначально социальная сеть «ВКонтакте» задумывалась только для общения студентов вузов по аналогии с Facebook. В течение первых двух месяцев зарегистрироваться на бело-голубых просторах можно было только по приглашению.

На момент основания создателю «ВКонтакте» Павлу Дурову было 22 года. За очень короткое время он стал долларовым миллионером. Сейчас «контактик» стал менее популярным. Тем не менее, он входит в десятку самых посещаемых сайтов в России.

Мало кто знает, но во «ВКонтакте» можно найти практически любую книгу. Для этого нужно ввести в строку поиска документа интересующее вас произведение.

По итогам 2018 года социальная сеть «ВКонтакте» заняла первое место по количеству пользователей. 38,1 миллиона человек ежемесячно посещают сайт. При этом 37 % пользуются как стационарной, так и мобильной версией. 39 % предпочитают сидеть в VK только с мобильных устройств, а 24 % – только со стационарных. Если говорить о возрасте, то среди 12-24-летних россиян 92 % пользуются «ВК», среди 25-34-летних во «ВКонтакте» зарегистрированы 86 %, а среди 35-64-летних – только 59 %. Тем не менее, это самые высокие показатели среди пользователей всех социальных сетей.

При этом «ВКонтакте» является вторым по популярности плеером, уступая только Youtube. 23 миллиона человек предпочитают пользоваться этой социальной сетью нежели сторонними проигрывателями.

Новосибирск занимает четвёртое место в России по количеству групп в социальной сети «ВКонтакте», уступая Москве, Санкт-Петербургу и Казани. В столице Сибири было создано 23,2 тысячи пабликов. При этом в целом по России в «ВК» действует 1,6 миллиона сообществ.

Самыми популярными сообществами «ВКонтакте» по релевантности является паблик «Элджей», у которого 1 435 262 подписчика. На втором месте группа 776 Discount store с 574 034 подписчиками. На третьем месте паблик «Новосибирск» с 331 741 участником.

Напомним, в сентябре в социальной сети «ВКонтакте» Greenpeace запустил бота-борца с лесными пожарами.