Водитель насмерть сбил девятилетнюю девочку

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В Красноярском крае 45-летний автомобилист совершил наезд на ребёнка; от полученных травм девочка скончалась.

Девятилетняя девочка погибла под колёсами машины в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл на трассе Р-255 «Сибирь» в селе Рыбном накануне вечером. Как установили правоохранители, ребёнок внезапно выбежал на дорогу в неположенном месте, когда по ней двигался водитель за рулём автомобиля «Лада Гранта». Мужчина не успел затормозить и сбил девочку. От полученных травм она скончалась на месте.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В худшем случае ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, вчера подросток попал в больницу после ДТП в Новосибирске.