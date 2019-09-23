Водитель насмерть сбил девятилетнюю девочку

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Водитель насмерть сбил девятилетнюю девочкуРубрика: проиcшествия
10.10.2019 11:52
фото с сайта pixabay.com
В Красноярском крае 45-летний автомобилист совершил наезд на ребёнка; от полученных травм девочка скончалась.
Девятилетняя девочка погибла под колёсами машины в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Инцидент произошёл на трассе Р-255 «Сибирь» в селе Рыбном накануне вечером. Как установили правоохранители, ребёнок внезапно выбежал на дорогу в неположенном месте, когда по ней двигался водитель за рулём автомобиля «Лада Гранта». Мужчина не успел затормозить и сбил девочку. От полученных травм она скончалась на месте.
В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В худшем случае ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Напомним, вчера подросток попал в больницу после ДТП в Новосибирске.
Никита Минин
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