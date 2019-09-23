Высокий парень с татуировкой на руке пропал в Новосибирске

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Высокий парень с татуировкой на руке пропал в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
10.10.2019 13:39
фото поискового отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте»
Мужчина ушёл из дома три дня назад; до настоящего момента его местонахождение не установлено.
В Новосибирске волонтёры и сотрудники полиции разыскивают 34-летнего Павла Владимирова. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте».
7 октября примерно в 15:00 мужчина ушёл из дома на улице Владимира Высоцкого в Октябрьском районе. До настоящего момента о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост примерно 195 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза зелёные. На левой руке имеется большая татуировка-рукав. В день исчезновения предположительно был одет в чёрные олимпийку, штаны, кроссовки и белую футболку с рисунком.
Всех, кому что-либо известно о судьбе Павла, просят позвонить по телефонам 112 или 8 951 393-09-11.
Напомним, 9 октября редакция Сиб.фм узнала, в каких районах Новосибирска чаще всего теряются дети.
Никита Минин
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